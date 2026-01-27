Obavijesti

Galerija

Komentari 0
MILIJUNI BEZ STRUJE

Slike ledenog kaosa: Amerika pod snijegom, deseci mrtvih

Polarna hladnoća poharala desetke saveznih država, ljudi umirali od pothlađivanja, u nesrećama i dok su čistili snijeg, promet u kolapsu, više od 20 tisuća letova otkazano, a vlasti upozoravaju da najgore još nije prošlo
Winter snow storm hits Somerville
Sjedinjene Američke Države posljednjih su dana na udaru jedne od najtežih zimskih oluja posljednjih godina. Led, snijeg i ekstremno niske temperature zahvatile su desetke saveznih država, ostavivši iza sebe kaos, prometni kolaps i – ono najgore – najmanje 30 mrtvih. | Foto: Brian Snyder
1/85
Sjedinjene Američke Države posljednjih su dana na udaru jedne od najtežih zimskih oluja posljednjih godina. Led, snijeg i ekstremno niske temperature zahvatile su desetke saveznih država, ostavivši iza sebe kaos, prometni kolaps i – ono najgore – najmanje 30 mrtvih. | Foto: Brian Snyder
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026