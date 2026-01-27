Slike ledenog kaosa: Amerika pod snijegom, deseci mrtvih

Polarna hladnoća poharala desetke saveznih država, ljudi umirali od pothlađivanja, u nesrećama i dok su čistili snijeg, promet u kolapsu, više od 20 tisuća letova otkazano, a vlasti upozoravaju da najgore još nije prošlo
Sjedinjene Američke Države posljednjih su dana na udaru jedne od najtežih zimskih oluja posljednjih godina. Led, snijeg i ekstremno niske temperature zahvatile su desetke saveznih država, ostavivši iza sebe kaos, prometni kolaps i – ono najgore – najmanje 30 mrtvih.
Najnoviji podaci pokazuju da je više od pola milijuna kućanstava i poslovnih objekata ostalo bez električne energije, ponajviše na jugu zemlje.
Najteže je pogođen Tennessee, gdje je u jednom trenutku bez struje bilo više od 180 tisuća korisnika, dok su Mississippi i Louisiana također bilježili masovne prekide opskrbe.
Zbog ekstremnih uvjeta proglašena su izvanredna stanja u najmanje 20 saveznih država i u Washingtonu, a savezne vlasti odobrile su hitnu pomoć kako bi se ubrzala sanacija štete, raščišćavanje cesta i ponovna uspostava struje.
Oluja je sa sobom donijela i niz tragičnih nesreća. U Texasu je 16-godišnja djevojka poginula tijekom sanjkanja kada su sanjke, koje je vukao automobil, udarile u stablo.
Slična tragedija dogodila se u Arkansasu, gdje je tinejdžer smrtno stradao nakon udara u drvo dok ga je vukao ATV.
U nekoliko saveznih država ljudi su umirali od pothlađivanja – neki su pronađeni na otvorenom, drugi u napuštenim objektima ili nakon što su im se vozila pokvarila na zaleđenim cestama.
Posebno crni vikend zabilježen je u New Yorku, gdje je najmanje osam osoba pronađeno mrtvo na ulicama grada.
Opasnost nije vrebala samo na cestama. U Pennsylvaniji, New Jerseyju i Massachusettsu više ljudi preminulo je tijekom čišćenja snijega, uglavnom nakon iznenadnih zdravstvenih problema, dok su u nekim slučajevima stradali i u nesrećama s ralicom.
Zimska oluja paralizirala je i zračni promet. Od petka je otkazano više od 20 tisuća letova, a jedna nedjelja zabilježena je kao najgori dan po broju otkazivanja još od pandemije. Najteže su pogođene zračne luke u Dallasu, New Yorku i Bostonu.
Meteorolozi upozoravaju da hladni val još nije završio te da bi niske temperature mogle potrajati danima, dodatno ugrožavajući ljude bez grijanja i struje.
Oluja je nastala zbog poremećaja polarne vrtložne struje, a stručnjaci ističu da bi ovakvi ekstremni vremenski događaji mogli postajati sve češći.
