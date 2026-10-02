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Vikend uz sunce i temperature do 27 °C, ali jutra će biti svježa. Evo kad možemo očekivati kišu

Piše 24sata,
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Vikend uz sunce i temperature do 27 °C, ali jutra će biti svježa. Evo kad možemo očekivati kišu
Foto: Pixsell.
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Vikend donosi sunčano vrijeme s ugodnim temperaturama, ali jutra će biti svježa, a početkom novog tjedna očekuje se mogućnost kiše u nekim dijelovima Hrvatske.

Subota će u većem dijelu Hrvatske biti sunčana, uz svježe jutro i mogućnost kratkotrajne magle, osobito u unutrašnjosti. Danju će temperatura porasti, pa će se većinom kretati između 22 i 27 °C. Na istoku Hrvatske bit će vedro, uz lokalnu jutarnju maglu koja će brzo nestajati. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura bit će od 4 do 8 °C, a najviša dnevna oko 25 °C.

U središnjoj Hrvatskoj također će prevladavati sunčano vrijeme. Jutro će biti svježe, s temperaturom oko 4 °C, dok će dnevna temperatura dosezati 23 do 25 °C. Ujutro je mjestimice moguća magla, osobito na sjeveru.

U Gorskom kotaru i Lici jutro će biti još hladnije. U kotlinama je moguća magla, a ponegdje i slab mraz. Danju će biti sunčano, uz temperaturu od 18 do 22 °C.

Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme. Na sjevernom dijelu jutarnja temperatura bit će od 12 do 17 °C, a dnevna će dosezati do 27 °C. Puhat će bura, koja će osobito pod Velebitom ujutro biti umjerena do jaka. Danju će zapuhati slab vjetar s mora.

U Dalmaciji će more biti malo do umjereno valovito, ujutro zbog bure, a tijekom dana uz slab do umjeren vjetar s mora. Jutarnja temperatura bit će od 15 do 19 °C, dok će dnevna dosezati 25 do 27 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske također će biti sunčano, uz tek poneki oblak. Najviša dnevna temperatura dosezat će 27 °C, dok će uz more ujutro biti oko 19 °C. Puhat će burin, a danju sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar.

Kako za HRT prognozira Izidor Pelajić iz DHMZ-a, nakon sunčane nedjelje na kopnu će početkom novog tjedna biti povremeno umjereno oblačno. Jutra će ostati svježa, ponegdje s maglom, dok će dnevne temperature ostati slične.

„Prema sredini tjedna u predjelima bližim moru malo raste vjerojatnost za oborinu“, prognozira Pelajić.

Na Jadranu će početkom tjedna bura postupno slabjeti, a izmjenjivat će se sa sjeverozapadnim i jugozapadnim vjetrom. U ponedjeljak će povremeno biti umjerene naoblake, dok je u utorak lokalno moguća i povećana naoblaka uz poneku kap kiše, navodi Pelajić za HRT.

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