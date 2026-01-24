Obavijesti

News

Komentari 7
POBUNA NA SLJEMENU

Sljemenska cesta zatvorena je zbog gužvi. Ugostitelji tvrde: Prazni smo, nema nigdje nikoga

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Sljemenska cesta zatvorena je zbog gužvi. Ugostitelji tvrde: Prazni smo, nema nigdje nikoga
Prometni kolaps na Sljemenskoj cesti - kolona duga više od 5 kilometara | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Prema objavi HAK-a, Sljemenska cesta zatvorena je zbog velikog broja vozila i zastoja. Ipak, ugostitelji tvrde suprotno

Admiral

Zatvaranje Sljemenske ceste za sav promet jutros je izazvalo negodovanje među ugostiteljima na Sljemenu, koji tvrde da o odluci nisu bili pravovremeno obaviješteni te da su ostali bez dijela najavljenih posjetitelja i očekivanog prometa.

Prema objavi HAK-a, Sljemenska cesta zatvorena je zbog velikog broja vozila i zastoja. Ipak, ugostitelji tvrde suprotno.

- Mi nismo dobili nikakvu obavijest, sve smo saznali tek oko 9 sati ujutro - rekao je Nikola Brezić iz Udruge ugostitelja za Radio Sljeme.

Dodaje da su još ranije poslali upit Gradu Zagrebu nakon prošlog zatvaranja ceste, ali da nisu dobili nikakve upute ili informacije o mogućem novom zatvaranju.

- Pripremili smo se za veliki broj gostiju i spremni smo ih dočekati, ali ovako ostajemo bez prometa - ističe Brezić, naglašavajući da ovakve odluke direktno utječu na poslovanje, ali i na zaposlenike.

- Pitamo se tko će nadoknaditi štetu i kako ćemo pokriti resurse iz kojih plaćamo plaće i doprinose - dodao je.

Za sada nije poznato kada će Sljemenska cesta ponovno biti otvorena za promet, a ugostitelji traže hitno objašnjenje i koordinaciju za buduće zatvaranje kako bi mogli planirati rad i prihvat posjetitelja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Ovo je popis svih 170 studija na koji nije upisan ni jedan student
NEMA STUDENATA, A ONI RADE

Ovo je popis svih 170 studija na koji nije upisan ni jedan student

Novi predsjednik Rektorskog zbora, zadarski rektor Josip Faričić, zatražio je detaljnu analizu upisa. Podaci su alarmantni, rješenja spora
Postoje četiri dokumenta za kraj rata u Ukrajini. Jedan bi mogao biti poguban za Zelenskog
UMIJEĆE PREGOVARANJA

Postoje četiri dokumenta za kraj rata u Ukrajini. Jedan bi mogao biti poguban za Zelenskog

Prvi je tekst krovni okvir za cijeli paket, rekao je za Corriere hrvatski premijer Andrej Plenković. Zatim slijede tri ključna dijela. Najopasniji za Zelenskog u suštini predviđa prepuštanje Rusiji dijela Donbasa
UZNEMIRUJUĆI VIDEO Hrvat iz stravične nesreće u Austriji nije više u komi: Čuo se s obitelji!
ČUDESNO PREŽIVIO

UZNEMIRUJUĆI VIDEO Hrvat iz stravične nesreće u Austriji nije više u komi: Čuo se s obitelji!

Davor D. iz Bjelovara teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći u tunelu Brentenberg na autocesti 9. siječnja. Iz još neutvrđenog razloga udario je u zid tunelu, nakon čega se kamion zapalio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026