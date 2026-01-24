Sljemenska cesta zatvorena je zbog gužvi. Ugostitelji tvrde: Prazni smo, nema nigdje nikoga

Zatvaranje Sljemenske ceste za sav promet jutros je izazvalo negodovanje među ugostiteljima na Sljemenu, koji tvrde da o odluci nisu bili pravovremeno obaviješteni te da su ostali bez dijela najavljenih posjetitelja i očekivanog prometa.

Prema objavi HAK-a, Sljemenska cesta zatvorena je zbog velikog broja vozila i zastoja. Ipak, ugostitelji tvrde suprotno.

- Mi nismo dobili nikakvu obavijest, sve smo saznali tek oko 9 sati ujutro - rekao je Nikola Brezić iz Udruge ugostitelja za Radio Sljeme.

Dodaje da su još ranije poslali upit Gradu Zagrebu nakon prošlog zatvaranja ceste, ali da nisu dobili nikakve upute ili informacije o mogućem novom zatvaranju.

- Pripremili smo se za veliki broj gostiju i spremni smo ih dočekati, ali ovako ostajemo bez prometa - ističe Brezić, naglašavajući da ovakve odluke direktno utječu na poslovanje, ali i na zaposlenike.

- Pitamo se tko će nadoknaditi štetu i kako ćemo pokriti resurse iz kojih plaćamo plaće i doprinose - dodao je.

Za sada nije poznato kada će Sljemenska cesta ponovno biti otvorena za promet, a ugostitelji traže hitno objašnjenje i koordinaciju za buduće zatvaranje kako bi mogli planirati rad i prihvat posjetitelja.