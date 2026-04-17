Sljemenska žičara staje na dva dana: Evo koji je razlog i kad
Zagrebačka žičara Sljeme neće prometovati u ponedjeljak i utorak, 20. i 21. travnja, zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda, izvijestio je u petak ZET. Riječ je o uobičajenoj periodičnoj aktivnosti kojom se osiguravaju tehnički i sigurnosni uvjeti za nesmetan i siguran rad žičare. Za prijevoz do Sljemena putnicima će tijekom toga razdoblja biti na raspolaganju autobusna linija 140 (Mihaljevac – Sljeme).
Iz ZET-a su korisnike pozvali na razumijevanje te napomenuli kako se servisni pregledi provode redovito u cilju sigurnosti putnika.
ZET je izvijestio i o još nekoliko privremenih izmjena na nekoliko autobusnih i tramvajskih linija zbog radova na više lokacija u gradu.
