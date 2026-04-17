ZA VEĆE PLAĆE I MIROVINE

VELIKI PROSVJED u subotu u centru Zagrebu. ZET obustavlja promet. Ovo su nove linije!

Piše 24sata,
Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Izmjene u tramvajskom prometu ZET najavljuje i za nedjelju, 19. travnja...

"U subotu 18. travnja 2026. godine od 10.30 do 15 sati u Zagrebu na prostoru Trga Republike Hrvatske pa trasom do Trga bana Josipa Jelačića održat će se javno okupljanje pod nazivom "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine" u organizaciji sindikata. Sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, a temeljem članka 79. citiranog Zakona, u sklopu osiguranja zagrebačka će policija audio-vizualno snimati navedeno javno okupljanje na mjestu okupljanja i prilaznim pravcima", javlja Policijska uprava zagrebačka. 

Sindikati prosvjeduju u subotu, ZET mijenja tramvajske linije

Zbog sindikalnog prosvjeda na Trgu bana Josipa Jelačića bit će obustavljen tramvajski promet od 11 sati do završetka prosvjeda, izvijestili su u četvrtak iz zagrebačkog ZET-a. U subotu će od 11 sati do završetka prosvjeda biti obustavljen tramvajski promet Ilicom od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, kao i Frankopanskom, Jurišićevom, Ulicom Franje Račkog i preko Zrinjevca, a tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera.

Zagreb: Gradska svakodnevica | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

Linija 6: Črnomerec - Jukićeva - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Kvaternikov trg - Savski gaj
Linija 11: Črnomerec - Jukićeva - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Kvaternikov trg - Dubec
Linija 12: Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Šubićeva - Dubrava
Linija 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Vodnikova - Trg žrtava fašizma
Linija 14: Mihaljevac - Draškovićeva - Glavni kolodvor - Savska - Savski gaj
Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova -Trg žrtava fašizma - Borongaj

Izmjene u tramvajskom prometu ZET najavljuje i za nedjelju, 19. travnja.

Zbog radova na elektroenergetskoj mreži, od 11.30 do 19.30 sati bit će obustavljen promet tramvaja Ozaljskom, Tratinskom i Vodnikovom ulicom te Savskom cestom, od Jukićeve do Ulice grada Vukovara,  a linije 2, 4, 9, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjeno.

Umjesto tramvaja, zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će izvanredna autobusna linija trasom Ljubljanica - Ozaljska - Tratinska - Savska - Trg Mažuranića, stoji u priopćenju.

