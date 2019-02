'Sloboda govora je temelj demokracije, ali nije apsolutna'

Sloboda govora je jedna od sloboda koja je temelj demokracije, ali ni ona nije apsolutna, komentirao je u emisiji "Nedjeljom u dva" zamjenik predsjednika Vrhovnog suda RH i predsjednik Antikorupcijskog tijela Vijeća Europe (GRECO) Marin Mrčela.

Sudske slučajeve Marin Mrčela ne komentira, posebice nepravomoćne, ali za onu zbog remećenja radnog reda i mira da se čovjek godinu dana ne smije približavati spomeniku kaže da to zvuči malo čudno, ali vidjet ćemo što će reći drugostupanjski sud. Prvi put čuje za takvu presudu.

Na pitanje da li se takvim presudama suzbija sloboda govora, kaže da treba odvagnuti slobodu govora i da li je ta osuda bila nužna u demokratskom društvu.

- Tu treba vidjeti pisani otpravak, što će pisati - je li on osuđen zato što je vikao ili zbog sadržaja koji je vikao. Tu treba postojati ujednačena praksa, vidjet ćemo što će reći drugostupanjski sud. Sloboda govora je jedna od sloboda koja je temelj demokracije, ali ni ona nije apsolutna - kazao je Mrčela.

Javnost postavlja pitanje zašto se zabranjuje približavanje spomeniku, a zlostavljačima se ne zabranjuje približavanje žrtvi, Mrčela kaže da je vrijeme trajanja zabrane približavanja određeno zakonom i kada prođe zakonski rok, onda ta mjera opreza više ne postoji.

Osvrnuo se na slučaj Horvatinčić, kaže da je taj postupak trebao već biti okončan, volio bi da sudski procesi ne traju toliko dugo, ali uvijek ima iznimaka.

Tvrdi da je kriva percepcija u javnosti da je sudstvo korumpirano, a korumpirani sudac najgori sudac.

- Ako je igdje korupcija loša, onda je to u pravosuđu - dodaje.

Osvrnuo se na slučaj "Daruvarac" i medijsko izvještavanje o tome, kazao je da treba voditi više računa i o pravima druge strane u postupku. Svjestan je da je javnost osjetljiva, ali postoje i dvije strane i tu treba postići ravnotežu koja bi olakšala rad svima.

- Nije lako raditi ako o predmetu koji vodite svaki dan pročitate pet članaka. To nije jednostavno, sudac se od toga treba odmaknuti i ne smije na to obraćati pozornost. Naši suci su za to sposobni, ali to nije lako - dodao je Mrčela.

