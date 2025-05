Šlogar i ekipa idu u istražni zatvor: Crni kokain, marihuana, bombe i borba za poziciju

Sutkinja istrage na Županijskom sudu u Zagrebu odredila je istražni zatvor za Tina Šlogara i petoricu suradnika uhićenih u akciji Karbon zbog krijumčarenja kokaina i uzgoja marihuane, ali i planiranja napada i postavljanja eksploziva kako bi istisnuli konkurenciju u podzemlju. Osnova za zadržavanje je ponavljanje djela, a Šlogar je već jednom uhićen za šverc kokaina.

Šlogar je uhićen u petak, kad je, kako kaže njegov odvjetnik, išao na borbe u Beograd. Zaustavljen je na granici pa je umjesto na borbama završio na Oranicama. Na ispitivanju u Uskoku je negirao sve optužbe. A one su poprilično ozbiljne.

Zagreb: Policija dovodi kombijem osumnjičene u akciji Karbon na Županijski sud | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Naime, Uskok vjeruje da je Šlogar (39) glava operacije i da je od lipnja 2020. do 3. lipnja 2022., na području Zagreba, Zagrebačke, Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije te Kolumbije povezao Tomislava Tomljenovića (41), Ivana Šimunovića (60), Zvonimira Barišića (39), Vedrana Baleševića (37) i Daria Plemenčića (39) te za sad nepoznate ljude kako bi krijumčarili kokain, uzgajali marihuanu, dva puta postavili bombe konkurenciji te planirali propucavanje jednog zagrebačkog dilera, od čega su ipak odustali. Uskok vjeruje da je u organizaciji bilo još ljudi, no nisu uspjeli dešifrirati pinove pod kojima su ovi koristili aplikaciju SKY ECC preko koje su se dopisivali i organizirali. Naime, na toj aplikaciji nema imena ili broja, već svaki korisnik ima svoj nepovezani pin pod kojim se vodi, pa istražitelji prvo moraju dešifrirati tko je to. U slučaju ove šestorke su očito sigurni da se radi baš o njima.

Uzgoj 'trave'

Tako vjeruju da je Šlogar organizirao unutrašnji laboratorij za uzgoj marihuane, a u uzgoju i preprodaju su mu pomagali Tomljenović (41), Šimunović (60) i Barišić (39). Tomljenović je inače bivši predsjednik Udruge Bad Blue Boys Fan klub Dinamo, koja je bila bliska Zdravku Mamiću i koja je 2019. bankrotirala. Uskok vjeruje da je sa Šlogarom postavio dva ovakva laboratorija, od čega je jedan bio u Šimunovićevoj nekretnini, a tamo su uzgojili oko 18 kilograma, iz sjemenki koje je nabavio upravo Šlogar. Njega se tereti da je prodao najmanje 10 kilograma vrijednosti 34.700 eura koje je podijelio s Tomljenovićem i Šimunovićem.

Dio svog posla Šlogar je pokušao sakriti poslovanjem legitimne tvrtke. U blizini Bratine, mjesta kraj Pisarovine, on, Tomljenović i Barišić su postavili plastenik, postavili opremu i posijali marihuanu, s time da su u Evidencije proizvođača industrijske konoplje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva su prijavili da će Barišićeva tvrtka uzgajati dozvoljene sorte konoplje. Tu su uzgojili oko 100 kilograma marihuane u vrijednosti od najmanje 200 tisuća eura. Bilo ih je strah inspekcije pa je Šlogar uzgojeno preselio u iznajmljeni stan u Zagrebu, a opremu je uništio.

Zagreb: Policija dovodi kombijem osumnjičene u akciji Karbon na Županijski sud | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prodaja crnog kokaina

Šlogara se tereti i da je nabavio najmanje kilogram kokaina kojeg je prodao, a dostavu kupcima je radio Barišić. Dogovarao je i šverc kokaina iz Kolumbije putem kontejnera koje prevoze brodovi. Planirao je i pronaći legitimne tvrtke čiji bi posao iskoristio za šverc, izradu dokumentacije za putovanje kontejnera te kako će dočekati drogu. Ovo zadnje je prebacio na Tomljenovića, pa je njegova tvrtka dogovorila posao uvoženja ugljena iz Kolumbije, a kokain je sakriven tako što su ga obojili u crno. Tzv. crni kokain je 14. travnja 2022. stigao u kontejnerima dopremljenima u luku Rijeka. Tomljenović je zatim, po Šlogarovom nalogu, organizirao prijevoz do skladišta u Sesvetama kojeg je iznajmio samo dan ranije. Policija je to skladište pretražila 3. lipnja 2022. godine i pronašla 25 od 26 kilograma crnog kokaina, koliko su uvezli. Prodajom tog jednog kilograma, 'zaradili' su najmanje 52.200 eura i podijelili međusobno.

Foto: Profimedia

Bombe i napadi

Šlogar je za druge organizirao i pripremao i napade na druge ljude i konkurenciju. Tako je Balešević navodno od Šlogara tražio da zapali automobil čovjeka s kojim je bio u sukobu, te njegovog oca, za tisuću eura. Šlogar je naložio Tomljenoviću da sazna gdje su ti automobili, ali kako ovaj nije uspio, Šlogar i Balešević su se dogovorili da će onda u njihovo dvorište ubaciti eksplozivnu napravu, što je Tomljenović i napravio 30. siječnja 2021. godine. Bomba je ubačena u dvorište 72-godišnjaka, a nikad se nije otkrilo tko je to napravio. Uskok sad vjeruje da znaju tko je kriv.

Šlogar je, i radi svojih ambicija, navodno pristao organizirati još jedan napad. Da bi sklopio posao krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike, angažirao je Tomljenovića, pa su skupa pratili jednog zagrebačkog dilera, gledali gdje živi i što vozi. Obilazili su te lokacije nekoliko puta, dogovarali nabavu oružja, odnosno pištolja kojim su trebali 'propucati' dilera kao upozorenje. Tomljenović je navodno došao do kafića u kojem je diler pio kavu, i do stana u kojem je živio, ali dilera nije uspio naći. Na kraju su odustali skroz od napada. Taj diler je uhićen s Viktorom Milakovićem.