Uskok o akciji 'Karbon': Šlogar vođa skupine, uzgajali travu. Terete ga za napad bombom

Uskok je temeljem policijske kaznene prijave pokrenuo istragu i zatražio pritvor za šestoricu uhićenih u akciji Karbon zbog krijumčarenja kokaina i uzgoja marihuane, ali i planiranja napada i postavljanja eksploziva radi pozicioniranja u kriminalnom miljeu.

U nedjelju su ih nešto prije podneva doveli na sud u policijskoj marici. Doveli su ih sa stražnje suda zbog sigurnosti.

Prema neslužbenim izvorima među osumnjičenima je Tin Šlogar koji je bio uhićen i prije dvije godine u velikoj zaplijeni kokaina u Belgiji, a u subotnjoj akciji kodnog imena Karbon uhićen je na graničnom prijelazu Bajakovo na izlazu iz Hrvatske.

Istražitelji sumnjaju da se još 2022. povezao s krim-miljeom iz Južne Amerike kako bi organizirao dostavu većih količina kokaina u Hrvatsku te da je izravno povezan s narudžbom preko 25 kilograma kokaina vrijednog više stotina tisuća eura koji je u svibnju 2022. pronađen u riječkoj luci zapakiran u vrećama ugljena.

Uz Šlogara, prema neslužbenim podacima, uhićeni su Tomislav Tomljenović, Vedran Balešević Veki, Ivan Šimunović, Zvonimir Barišić i Dario Plemenčić.

Skupinu sumnjiče i za organizirani uzgoj konoplje na području Zagrebačke županije. U najmanje dva odvojena uzgoja, od kojih se jedan nalazi u vlasništvu 59-godišnjaka, uzgojili su 100 kilograma konoplje koja je bila namijenjena daljnjoj prodaji, kažu u policiji.

Zaplijenjeno ilegalno oružje, vrijedni satovi, novac...

Šlogar je osumnjičen i za planiranje napada na pripadnika druge kriminalne skupine, navodno na traženje nepoznate osobe kako bi ostvario suradnju u krijumčarenju kokaina iz Južne Amerike u Hrvatsku.

Skupinu terete i za planiranje napada i ranjavanje jedne osobe u studenom 2020. godine te za bacanje eksploziva u dvorište kuće u Zagrebu u siječnju 2021. pri čemu je oštećena i susjedna obiteljska kuća.

U sklopu kriminalističkog istraživanja policija je pretražila domove, vozila i ostale prostorije kojima se osumnjičenici koriste na području Zagrebačke i Istarske županije. Na polju u vlasništvu 59-godišnjeg osumnjičenika kod Sesveta pronađena je i plantaža s 305 biljaka konoplje i 19 kilograma osušenog kanabisa pripremljenog za preprodaju.

U akciji koju su policija, Uskok i carina proveli uz pomoć britanske agencije i Europola zaplijenjeno je i neregistrirano oružje koje ide na balističko vještačenje, a pronađena su i tri skupocjena sata, digitalna vaga s tragovima droge, nekoliko grama marihuane, 18000 eura, kao i drugi predmeti koje policija dovodi u vezu s kaznenim djelima.

Priopćenje Uskoka o akciji Karbon

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave primorsko-goranske, donio rješenje o provođenju istrage protiv šestorice hrvatskih državljana (Tin Šlogar (39), Tomislav Tomljenović (41), Ivan Šimunović (60), Zvonimir Barišić (39), Vedran Balešević (37), Dario Plemenčić (39)) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, poticanja na kaznena djela teške tjelesne ozljede i dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, teške tjelesne ozljede u pokušaju te dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od lipnja 2020. do 3. lipnja 2022., na području Zagreba, Zagrebačke, Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije te Kolumbije, povezao u zajedničko djelovanje II. do VI. okr. te više drugih za sada nepoznatih osoba s ciljem stjecanja značajne nepripadne materijalne dobiti kontinuiranom proizvodnjom, kupovinom i daljnjom prodajom većih količina droge, odnosno radi indoor uzgoja i daljnje preprodaje konoplje te nabave, prijevoza i preprodaje većih količina kokaina. Osim toga je I. okr., kako bi se pozicionirao u kriminalnom miljeu, pripremao fizičke napade i nanošenje teških tjelesnih ozljeda pojedinim osobama, zapaljenje vozila i oštećenje nekretnina veće vrijednosti bacanjem eksplozivnih naprava.



U realizaciji uzgoja i prodaje konoplje na narko-tržištu, I. okr. je organizirao uspostavu indoor laboratorija i zasade ilegalnih sorti konoplje, a zatim je osobno ili putem II., III. i IV. okr. kontrolirao proces njenog uzgoja i dogovarao daljnju preprodaju, dok su II., III. i IV okr., prema njegovim uputama i nalozima, obavljali sve potrebne radnje za uzgoj konoplje i za njenu isporuku. Tako su I. i II. okr. uspostavili najmanje dva improvizirana laboratorija, od kojih je jedan bio na nekretnini pod nadzorom III. okr., a u kojem su nakon što je I. okr. nabavio sjemenke konoplje uzgojili najmanje 18 kilograma konoplje. Po njenom sazrijevanju, istu rezali, sušili i dalje pakirali za potrebe preprodaje, te osobno ili posredstvom nepoznatih osoba odvozili na dogovoreno mjesto isporuke. Od navedene količine je I. okr. dogovorio i prodao najmanje 10,5 kilograma, na koji način je ostvarena protupravna imovinska korist od najmanje 34.700,00 eura koju su I., II i III. okr. međusobno podijelili.



Nadalje su, u blizini mjesta Bratina, I., II. i IV. okr., nakon što je I. okr. pribavio sjemenke za uzgoj iegalnih sorti konoplje,postavili plastenik i instalirali opremu potrebnu za njen uzgoj te ju posijali. Kako bi prikrili uzgoj koji nije dozvoljen, u Evidencije proizvođača industrijske konoplje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva su prijavili da će se trgovačko društvo u kojem je odgovorna osoba IV. okr. baviti uzgojem dozvoljenih sorti konoplje. Po uzgoju nedozvoljenih sorti konoplje, iste su sušili i pakirali radi daljnje prodaje. Tako su proizveli najmanje 100 kilograma konoplje ukupne tržišne vrijednosti od najmanje 200.000,00 eura, no zbog opasnosti od moguće kontrole poslovanja trgovačkog društva od strane nadležnih tijela, I. okr. je do tada proizvedenu drogu, u za sada neutvrđenoj količini, premjestio u iznajmljeni stan u Zagrebu, dok je tragove ilegalnog uzgoja uništio.



Na opisani način uzgojeno je ukupno najmanje 118 kilograma konoplje od kojih je prodano najmanje 10,5 kilograma.

Osim toga je I. okr., u najmanje dva navrata, radi daljnje prodaje nabavio najmanje 1000 grama kokaina koji je potom prodao, s time da je sukladno njegovim nalozima VI. okr. kokain isporučio kupcu. Također je kokain nabavljao iz Kolumbije i dogovarao njegovu isporuku u Hrvatsku na način da se kokain ubaci u kontejner koji će se pomorskim putem dopremiti u Hrvatsku, s time da će I. okr. pronalaziti trgovačka društva putem kojih će, koristeći njihovo legalno poslovanje, kokain dopremiti u Hrvatsku, a potom sačinjavati potrebnu dokumentaciju, kao i prihvat droge. Pritom je II. okr., prema uputama i nalozima I. okr. obavljao sve potrebe radnje za prihvat droge. Tako je trgovačko društvo kojeg je II. okr. odgovorna osoba zaključilo poslovnu suradnju s drugim trgovačkim društvom iz Kolumbije vezano za uvoz ugljena, što je iskorišteno za krijumčarenje kokaina. Naime, dogovoren je uvoz drvenog ugljena među kojim je u najmanje dvije vreće uvezen i kokain koji je 14. travnja 2022. u kontejnerima dopremljen u luku Rijeka. Zatim je II. okr., sukladno uputama I. okr., organizirao prijevoz kontejnera do skladišta u Sesvetama, kojeg je prethodnog dana iznajmio, dok je 3. lipnja 2022. pretragom navedenog skladišta od II. okr. oduzeto najmanje 25 kilograma kokaina koji je bi namijenjen daljnjoj preprodaji.



Od tako ukupno nabavljenih najmanje 26 kilograma kokaina, jedan kilogram je preprodan, čime je pribavljena protupravna imovinska korist od najmanje 52.200,00 eura, koju su članovi zločinačkog udruženja podijelili sukladno svojim ulogama.



Također je I. okr., na traženje drugih osoba, organizirao i pripremao napade na više osoba koje je bilo potrebno zastrašiti i kod njih izazvati osjećaj nesigurnosti, kao i oštetiti njihovu imovinu. U tu je svrhu I. okr. angažirao II. okr. da po njegovim uputama i izvrši navedeno, s time da su obojica pristala da prilikom realizacije napada ugroze tjelesni integritet drugih osoba i oštete objekte u neposrednoj blizini. Tako je organizirano i izvršeno bacanje eksplozivne naprave te je pripremljen napad na najmanje jednu osobu. Naime, od 20. listopada 2020. do 30. siječnja 2021., na traženje V. okr. da se za 1.000,00 eura zastraši jedna osoba s kojom je u sukobu, i to zapaljenjem vozila u vlasništvu oca te osobe, I. okr. je angažirao II. okr. s kojim je u više navrata pokušao utvrditi gdje se to vozilo nalazi. No, kako nije uspio, u dogovoru s V. okr. je naložio II. okr. bacanje eksplozivne naprave u dvorište obiteljske kuće, nakon čega je II. okr. eksplozivnu napravu 30. siječnja 2021. aktivirao i bacio u dvorište, uslijed čega su nastala oštećenja na kući u kojoj su tada boravile dvije osobe, kao i na susjednom stambenom objektu.



Nadalje je I. okr., od 6. studenoga 2020. do 8. veljače 2021. u Zagrebu, kako bi ostvario suradnju u krijumčarenju kokaina iz Južne Amerike u Hrvatsku, a time i pribavljanje značajne imovinske koristi, pristao na traženje nepoznate osobe da izvrši napad na drugu osobu s kojim je u sukobu. Za izvršenje napada je angažirao II. okr., nakon čega su zajedno utvrđivali kretanje i životne navike te osobe, mjesta na kojima boravi i vozila kojim se koristi, kontinuirano obilazeći navedene lokacije, te dogovarali nabavu oružja za ranjavanje te osobe. U cilju realizacije fizičkog napada II. okr. je došao u blizinu jednog ugostiteljskog objekta u Zagrebu, a potom i u blizinu adrese neprijavljenog boravišta osobe koju su planirali napasti, ali do napada nije došlo budući se ta osoba nije pojavila, nakon čega su nastavili s pripremama dogovorenog napada, od kojeg su kasnije odustali.



USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika.

Priopćenje riječke policije prenosimo u nastavku



Policijski službenici Službe kriminaliteta droga Policijske uprave primorsko-goranske, u koordinaciji s USKOK-om i u suradnji s Carinskom upravom, Službom kriminaliteta droga i JSIP-a PU zagrebačke te PU vukovarsko-srijemske i PU istarske, kao i u koordinaciji sa Službom kriminaliteta droga PNUSKOK-a i uz pomoć britanske NCA (National Crime Agency) te Europola proveli su kriminalističko istraživanje nad šestoricom hrvatskih državljana koji su uhićeni po nalogu USKOK-a.



Riječ je o osobama starosti od 36 do 59 godina koje se sumnjiči da su se udružile s nakanom stjecanja protupravne imovinske koristi. Kriminalističkim istraživanjem je utvrđena sumnja da su počinili više kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, pokušaja teške tjelesne ozljede, dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, sve u sastavu zločinačkog udruženja.



Sumnja se da se 38-godišnji prvoosumnjičenik, koji je sinoć uhićen na graničnom prijelazu Bajakovo prilikom odlaska iz RH, 2022. godine povezao s krim-miljeom iz Južne Amerike kako bi organizirao dostavu većih količina kokaina u Hrvatsku te da je izravno povezan s narudžbom kokaina koji je u svibnju 2022. godine pronađen u riječkoj luci unutar ugljena zapakiranog u vrećama, vrijednog više stotina tisuća eura na ilegalnom narkotržištu, a koji je bio namijenjen za daljnju preprodaju.



Osim toga se, zajedno s 40-godišnjakom i 59-godišnjakom, sumnjiči za organizirani uzgoj konoplje na području Zagrebačke županije, kao i njenu daljnju distribuciju. U najmanje dva odvojena uzgoja, od kojih se jedan nalazi u vlasništvu 59-godišnjaka, uzgojili su 100 kilograma konoplje koja je bila namijenjena daljnjoj prodaji.



Nadalje se 38-godišnjak sumnjiči za počinjenje kaznenog djela pokušaja teške tjelesne ozljede u sastavu zločinačkog udruženja jer je, zajedno s 40-godišnjakom, u studenom 2020. godine planirao napad i ranjavanje jedne osobe. Osim toga se sumnjiči da je krajem iste godine i u siječnju 2021. godine, zajedno s 36-godišnjakom i 40-godišnjakom, počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom u sastavu zločinačkog udruženja na štetu jednog hrvatskog državljanina. Naime, dogovorili su bacanje bombe u dvorište jedne obiteljske kuće u Zagrebu kojom prilikom je osim te kuće oštećena i susjedna obiteljska kuća, čime je izazvana opasnost za život i tijelo ljudi te imovinu većeg opsega.



U sklopu kriminalističkog istraživanja provedene su pretrage domova, vozila i ostalih prostorija kojima se osumnjičenici koriste na području Zagrebačke i Istarske županije.



Na širem području Sesveta, na polju u vlasništvu 59-godišnjeg osumnjičenika, pronađena je plantaža 305 biljaka konoplje i 19 kilograma osušenog kanabisa pripremljenog za daljnju distribuciju.



U prostorijama ostalih osumnjičenika pronađeno je i neregistrirano oružje - puška i dva pištolja zbog čega su 38-godišnji i 59-godišnji osumnjičenici i prekršajno prijavljeni sukladno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, dok će se oružje dostaviti Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ u Zagrebu radi balističkog vještačenja.



Osim oružja pronađena su i tri skupocjena sata, digitalna vaga s tragovima droge, nekoliko grama marihuane, 18.000,00 eura, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu s počinjenjem kaznenih djela.



Svi osumnjičenici predani su pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnesena Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.