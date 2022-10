Sloković nakon presude: Možda će tužiteljstvo imati više sreće na Visokom kaznenom sudu

Sanaderova odvjetnica Jadranka Sloković rekla je kako su zadovoljni presudom.

- Presuda nije sporna ni na koji način, niti je možete politizirati, radi se o analizi tog kaznenog djela koju je napravio profesor Krapac koji je autoritet u kaznenom pravu - rekla je Jadranka Sloković.

POGLEDAJTE VIDEO

- Da ne bi ostalo na tome da je iz razloga zastare oslobođen, mi i dalje tvrdimo da nije bilo dokaza za kazneno djelo. To je bila jedna apsolutno nelogična konstrukcija tužiteljstva, to je bila umotvorina njihova, da u uvjetima ratnog stanja kad Hrvatska nije mogla dobiti povoljan kredit, Hypo banka daje Sanaderu mito da ih uvede u bankarsko tržište. Logički apsurd je da je on uzeo mito da bi Hypo banku uveo u tržište. Nema dokaza da je on uzeo novac - rekao je Čedo Prodanović koji je naglasio još jednom da djelo od početka nije dokazano.

- Zakon o ratnom profiterstvu je unio dosta dilema s obzirom na to da se raspravljalo o djelima koja su u zastari. Ovo je revolucionarno pravo što radi tužiteljstvo - dodao je Prodanović.

Na pitanje hoće li ići na objedinjavanje kazni za pravomoćne presude, Sloković je rekla da će ići na to, jer smatraju da će dobiti manju kaznu.

- Nesrazmjerna korist o kojoj je sud govorio ne može biti moralna šteta ugledu Republike Hrvatske. Možda će tužiteljstvo imati više sreće na Visokom kaznenom sudu, tamo imaju svog čovjeka, svog zagovaratelja - rekla je Sloković.

Najčitaniji članci