'Slomio se, plakao je i rekao da svinje jedu ljudsko meso i da dijete lako može nestati...'

Madeleine McCann nestala je iz turističkog apartmana u Portugalu kada je imala tri godine. Uslijedila je opsežna policijska operacija, bilo je nekoliko lažnih tragova i navoda, kao i više nagodbi zbog klevete

<p>I dok policija i dalje istražuje slučaj <strong>Madeleine McCann</strong>, mediji gotovo svaki dan izvještavaju o novim i pomalo nevjerojatnim detaljima. Za nestanak curice je osumnjičen Nijemac <strong>Christian Brueckner</strong> (43). U međuvremenu se saznalo da je on policiji poznat od ranije, da je bio i prije osumnjičen u slučaju nestale Britanke, a onda su iz nepoznatog razloga odustali i prestali ga istraživati. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Osumnjičeni za nestanak Maddie je diler i silovatelj</strong></p><p>U međuvremenu se saznalo da je silovao stariju ženu u Portugalu i da zbog toga sjedi u zatvoru. Njemački su mediji pisali i da je policija istražila zapuštenu tvornicu gdje je Christian jedno vrijeme živio te da su tamo našli dječju pornografiju. </p><p><a href="https://www.thesun.co.uk/news/11781226/madeleine-mccann-latest-news-update/">The Sun piše </a>da su istražitelji u Portugalu ignorirali činjenicu da su svjedoci vidjeli Maddie tri tjedna nakon što je prijavljen nestanak. Žena u Španjolskoj prijavila je policiji da je vidjela Maddie u Volkswagenu njemačkih registracija, moguće u istom onom koji su sada istražitelji povezali s Christianom. No policija tada nije napravila ništa. Britanska policija je dva tjedna kasnije nakon što se javio još jedan svjedok da je vidio sumnjivca u VW-u, zamolila opet svoje kolege u Portugalu da nešto naprave, ali nisu. </p><p>Danas pak The Sun piše da se Christiana Bruecknera povezuje s još tri slučaja nestanka ili smrti djece. Osim Inge, djevojčice koja je nestala u Njemačkoj 2015. godine, Christian Brueckner možda ima veze i s nestankom dječaka (6) u Portugalu 1996. godine. Belgijske vlasti sumnjaju da bi mogao imati veze i s ubojstvom Carole Titze, 16-godišnjakinjom koja je nestala dok je bila na odmoru u De Haanu 1996. </p><p>Christian Brueckner je navodno u više navrata komentirao slučaj nestale Maddie. Navodno je prijatelju rekao kako zna što se dogodilo Maddie, a The Sun piše da je 2014. rekao kolegama u baru u kojem je radio da je "Maddie mrtva i da je to dobro". Navodno je tada plakao i "slomio se" te je rekao kako dijete ili čovjek lako nestanu te kako svinje jedu ljudsko meso. </p>