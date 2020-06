Pedofila kojeg se sumnjiči za nestanak Maddie povezali su s otmicom curice (5) iz Njemačke

Ingin nestanak su povezali s novim osumnjičenim za Maddien nestanak Christianom Bruecknerom (43) jer je tada u svom vlasništvu imao kuću 77 kilometara od mjesta njenog nestanka

<p>Cure novi detalji o serijskom pedofilu iz Njemačke. Novi glavni osumnjičeni za nestanak <strong>Madeleine McCann </strong>danas je doveden u vezu s nestankom još jednog djeteta, tada petogodišnje djevojčica iz njegove matične zemlje Njemačke, osam godina kasnije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong> Osumnjičeni je osuđeni seksualni zlostavljač djece</p><p><strong>Inga Gehricke </strong>nestala je 50 kilometara od Berlina, i to u šumi tijekom obiteljskog roštiljanja. Taj slučaj detektivi nisu nikad uspjeli riješiti, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8391315/Police-link-jailed-paedophile-abduction-girl-aged-five-2015.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p><p>Njezin nestanak 2. svibnja 2015. godine detektivi su povezali s novim osumnjičenim za Maddien nestanak <strong>Christianom Bruecknerom </strong>(43) jer je u tom trenutku u svom vlasništvu imao kuću u Neuwegerslebenu, 77 kilometara od mjesta Inginog nestanka.</p><p>Dokumenti do kojih je došao njemački Spiegel pokazuju kako je Bruckner u online chatovima s ljudima pričao o otmici i seksualnom zlostavljanju djeteta u rujnu 2013.</p><p>Poznaniku je rekao da želi 'uhvatiti nešto malo i koristiti to danima te kako bi bilo sigurnije da se 'dokaz kasnije uništi'.</p><p>Ingu su često nazivali i 'njemačkom Maddie', a sad Bruecknera istražuju zbog i zbog njenog nestanka. Detektivi su u njegovoj kući pronašli kompjuter pun dječje pornografije i muškarac nema alibi za dan kada je Inga nestala.</p><p>Podsjetimo, najnoviji osumnjičenik za nestanak Madeleine McCann osuđeni je seksualni zlostavljač djece.</p><p>Njegova se farma nalazila na pješačkoj stazi koja je vodila do plaže na kojoj se trogodišnja djevojčica igrala kada je 2007. nestala iz portugalskog apartmanskog naselja.</p><p>Osumnjičeni Nijemac je provalnik, diler droge, koji je živio samo tri kilometra od apartmana obitelji od McCann.</p><p>Trenutačno je u zatvoru u Njemačkoj gdje služi dugogodišnju kaznu zatvora zbog seksualnog zločina protiv djeteta.</p><p>- Postoji razlog zbog kojeg vjerujemo da, osim počinitelja, postoje i drugi ljudi koji imaju konkretna saznanja o mogućem mjestu zločina i o mjestu gdje je eventualno tijelo - rekli su iz njemačke policije. </p><p>Christian Hoppe, iz njemačkog Federalnog ureda za kriminalističku policiju, rekao je da 43-godišnji pedofil u svojoj domovini izdržava dugogodišnju zatvorsku kaznu zbog seksualnog zločina i da je imao dvije prethodne presude zbog 'seksualnog kontakta s djevojkama'. Hoppe rekao je kako policija ne isključuje seksualni motiv zločina.</p><p>Dodao je da je osumnjičeni možda provalio u stan u portugalskom kompleksu Ocean Club-a u Praia da Luz gdje je Madeleine bila na odmoru s roditeljima Kate i Gerry te braćom blizancima Seanom i Amelie i to prije same otmice.</p><p>Te 2007., kada je osumnjičeni imao 30 godina, svoje dane provodio je u krađama iz hotelskih kompleksa i apartmana te je preprodavao drogu, tvrdi policija.</p><p>Također su izvijestili da je moguće da je tijekom boravka u Portugalu počinio seksualna zlostavljanja ili silovanja.</p><p>Njegovi susjedi su ga, pak, opisali kao 'bijesnog' prodavača automobila koji je iznenada nestao, ostavivši kolekciju perika, maštovite haljine i egzotičnu odjeću. Živio je u iznajmljenoj ruševini, na zabačenoj padini brda, koja je stazom bila povezana s plažom na kojoj su se Madeleine i njezina obitelj igrali.</p><p>Prema riječima stanovnika, Nijemac je zakrčio prostor oko mjesta gdje je boravio starim vozilima koja je kupovao i preprodavao te tako zarađivao. To može objasniti i kako je došao do kampera i Jaguara koje je vozio te koji se sada spominju u istrazi.</p><p>Mjesecima prije Madeleineinog nestanka, pedofil je rekao da je napustio farmu kako bi se preselio u svoj kamper.</p><p>- Stigao je sredinom 90-ih i farmu je iznajmio od engleskog vlasnika. U jednom periodu se vratio u Njemačku i dozvolio je drugom Nijemcu da pazi na farmu, a onda se vratio i izbacio ga na ulicu. Uvijek je bio pomalo ljut, vozio je brzo gore-dolje po ulici, a onda je jednog dana, oko 2006. godine, nestao bez riječi. Mislim da je ostavio neki dug za najam - rekao je bivši susjed za Sky News. </p><p>- Otprilike, šest mjeseci nakon toga, tražili su me da pomognem u čišćenju tog mjesta i bilo je odvratno, apsolutno zlo. Sve je bilo uništeno, s razbijenim stvarima naokolo poput računala - dodao je. </p><p>Scotland Yard objavio je jučer slike kampera VW T3 Westfalia, s bijelim gornjim dijelom karoserije i žutom presvlakom, s portugalskim registracijskim oznakama.</p><p>Također su objavili slike drugog vozila koji je osumnjičeni imao - Jaguara iz 1993. godine, model XJR 6, s njemačkim registracijskim oznakama.</p><p>Detektivi kažu kako je značajno da je dan nakon Madeleineinog nestanka pedofil ponovno registrirao automobil na tuđe ime u Augsburgu u Njemačkoj, iako vozilo nikada nije napustilo Portugal.</p><p>Njemačka policija priopćila je kako postoje indicije da je mogao upotrijebiti jedno od tih vozila tijekom počinjenja zločina i da žele stupiti u kontakt sa svima koji se sjećaju da su vidjeli ova vozila negdje parkirana.</p><p>Detektivi su također otkrili i da je osumnjičeni više ili manje stalno živio u Algarveu između 1995. i 2007. godine. Povremeno je radio u ugostiteljstvu na području Lagosa. Ali policija vjeruje da zapravo živio od provala u hotelske komplekse i stanove za odmor, kao i od preprodaje trave.</p><p>Scotland Yard 2013. otkrio je kako je čovjek s plavom kosom virio u blizini stana 5A oko 16 sati na dan kad je Madeleine oteta. Opisali su ga kao bijelca, starog između 30 i 35 godina, mršavog, s kratkom, svijetlo plavom kosom i mrljama na licu koje su vjerojatno nastale brijanjem.</p><p>Plavokosi muškarac također je viđen na balkonu obližnjeg praznog stana i na stubištu McCannovog bloka.</p><p>Policija vjeruje da bi telefonski poziv osumnjičenog mogao biti ključni dokaz koji otkriva tajnu koja zbunjuje detektive širom svijeta već 13 godina.</p><p>U 19.30 na dan nestanka djevojčice, osumnjičeni je nazvao Praia da Luz. Razgovarao je pola sata s tajanstvenom osobom prije nego što je prekinuo poziv u 20.03 sati. Trogodišnja Madeleine izvučena je iz kreveta nešto iza 21 sata.</p><p>Scotland Yard jučer je napravio krajnje neobičan potez te su objavili broj telefona osumnjičenika - 00351 912 730 680 - i misterioznog sugovornika s kojim je razgovarao. Neidentificirani svjedok, koji je koristio portugalski telefonski broj 00351 916 510 683, u vrijeme poziva nije boravio na tom području.</p><p>Njemačka policija priopćila je da istražuju dva imanja u blizini mjesta gdje je dijete nestalo.</p><p>Obećana je i nagrada od 20.000 funti za informacije o otmičaru malene.</p><p>Glavni inspektor Mark Cranwell, koji vodi britansku istragu, rekao je da Scotland Yard zna puno o čovjeku koji je osumnjičen. Čini se kako su važne informacije stigle 2017. i otada Scotland Yard u tajnosti radi s njemačkom i portugalskom policijom. Operacija traganja za počiniteljem do sad je koštala 12 milijuna funti.</p><p>Inspektor Cranwell rekao je:</p><p>- Znamo mnogo o osumnjičenom, ali moramo znati više o njegovim kretanjima one noći kad je Madeleine nestala i o danima prije i poslije. Prošlo je više od 13 godina od kada je Madeleine nestala i nitko od nas ne može zamisliti što to znači njenoj obitelji koja ne zna gdje je.<br/> </p>