Slovaci se predomislili: Nema ograničenja brzine za pješake

Parlament u Bratislavi u utorak je trebao usvojiti amandmane prometnog zakona koji je maksimalnu brzinu kretanja pješaka pločnicima u urbanim sredinama u Slovačkoj trebao ograničiti na 6 kilometara na sat da bi se spriječile nesreće.

Zastupnik Ľubomír Vážny, koji je sastavio amandman, u srijedu navečer je za javnu televiziju STVR rekao da se kritike temelje na nesporazumu, dodavši da se ograničenje brzine ne odnosi na pješake koji hodaju pločnicima već na druge sudionike u prometu.

Pojasnio je da je svrha amandmana zaštititi pješake tako da se zajamči da se roleri, biciklisti i vozači električnih romobila pločnicima ne kreću znatno brže od brzine kojom hodaju pješaci.

Amandman, koji je u utorak usvojila parlamentarna većina, prvi put definira "brzinu hodanja" od 6 kilometara na sat i postavlja je kao ograničenje brzine za sve one kojima je dopušteno koristiti pločnike pod određenim uvjetima.