ISMIJAVANJE U PARLAMENTU

Slovaci se predomislili: Nema ograničenja brzine za pješake

Piše Hina,
Slovaci se predomislili: Nema ograničenja brzine za pješake
Foto: RADOVAN STOKLASA/REUTERS

Slovački zastupnik pojasnio je da za pješake neće vrijediti ograničenje brzine kretanja pločnicima, nakon što je politička rasprava u utorak poslijepodne rezultirala zbrkom i ismijavanjem

Parlament u Bratislavi u utorak je trebao usvojiti amandmane prometnog zakona koji je maksimalnu brzinu kretanja pješaka pločnicima u urbanim sredinama u Slovačkoj trebao ograničiti na 6 kilometara na sat da bi se spriječile nesreće. 

Zastupnik Ľubomír Vážny, koji je sastavio amandman, u srijedu navečer je za javnu televiziju STVR rekao da se kritike temelje na nesporazumu, dodavši da se ograničenje brzine ne odnosi na pješake koji hodaju pločnicima već na druge sudionike u prometu.

Pojasnio je da je svrha amandmana zaštititi pješake tako da se zajamči da se roleri, biciklisti i vozači električnih romobila pločnicima ne kreću znatno brže od brzine kojom hodaju pješaci. 

PO PLOČNIKU Nema više brzog hoda: Slovačka ograničava brzinu pješacima
Nema više brzog hoda: Slovačka ograničava brzinu pješacima

Amandman, koji je u utorak usvojila parlamentarna većina, prvi put definira "brzinu hodanja" od 6 kilometara na sat i postavlja je kao ograničenje brzine za sve one kojima je dopušteno koristiti pločnike pod određenim uvjetima.

