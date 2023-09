Slovake čekaju izbori, proruski Fico vodi, a predsjednica osudila mržnju i gnjev u kampanji

Slovačka predsjednica Zuzana Čaputova osudila je u četvrtak "gnjev i mržnju" u predizbornoj kampanji, uoči izbora u subotu nakon kojih bi njezina zemlja mogla skrenuti s prozapadnog smjera.

No, kako je naglasila u intervjuu za agenciju France presse, Slovačka će ostati u EU-u i NATO-u bez obzira na rezultat izbora.

Istraživanja javnog mišljenja pokazuju da je favorit na izborima stranka Smer-SD koju vodi Robert Fico, bivši premijer u tri mandata čija su populistička retorika i politički prijedlozi često proruski.

Fico je ranije krivio 'ukrajinske naciste i fašiste' za provociranje Putina u pokretanje invazije i ponavljanje priče kojom je i Putin pravdao svoju invaziju.

Grigorij Mesežnikov, politički analitičar i predsjednik slovačkog think tanka Institute of Public Affairs, rekao je za CNN da Fico svoju potporu Moskvi predstavlja kao inicijativu 'mira', poput mnogih simpatizera Rusije.

- On i njegovi saveznici tvrde da ne bismo trebali slati oružje Ukrajini jer će to značiti da će rat trajati dulje. Kažu da će'biti mira ako prestanemo slati oružje Ukrajini' jer ako to ne učinimo, sukob će prije završiti. Dakle, u biti, oni nisu za mir, oni su proruski orijentirani - rekao je za CNN.

Drugi glavni kandidat je liberalna Progresivna Slovačka koju vodi potpredsjednik Europskog parlamenta Michal Šimečka.

Čaputova je bila članica te stranke do izbora za predsjednicu 2019.

"Nijedna od relevantnih političkih stranaka, koje bi mogle formirati vladu kao izborni pobjednici, ne govori o napuštanju EU-a ili NATO-a", rekla je Čaputova.

Brine je ton predizborne kampanje koji uključuje "emocije bijesa, čak mržnje".

U kampanji se dogodilo nekoliko fizičkih obračuna, a karakterizira je val dezinformacija na internetu, kažu analitičari.

"Društveni mediji novi su fenomen koji donekle ugrožava demokraciju, i to ne samo u srednjoj Europi. A mi zanemarujemo temu njihove demokratske regulacije", rekla je Čaputova.

Nova vlada zamijenit će tehnički kabinet postavljen prošle godine nakon što je nestabilna četverostranačka koalicija desnog centra postala žrtva unutarnjih sukoba.

Čaputova je rekla da može razumjeti nezadovoljstvo građana sa situacijom u kojoj su se u tri godine promijenile tri vlade.

"Mogu razumjeti da su mnogi frustrirani i zabrinuti".

"Ali neki će se odlučiti za radikalno, brzo, populističko, čak ekstremističko rješenje, dok će drugi izabrati promjenu s konstruktivnim, pristojnim, pomirljivim pogledom usmjerenim prema zapadu", istaknula je.