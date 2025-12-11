Obavijesti

News

Komentari 0
NOVE PROMJENE

Slovaci uvode kontroverzne izmjene kaznenog zakona: Zatvor za 'strane agente...'

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Slovaci uvode kontroverzne izmjene kaznenog zakona: Zatvor za 'strane agente...'
Foto: Bernadett Szabo

Zakon uvodi nova kaznena djela, kao što su veze s inozemnom silom i status stranog agenta te ometanje izborne kampanje.

Slovački parlament odobrio je u četvrtak nove kontroverzne izmjene kaznenog zakona kojima se kriminalizira suradnja s "inozemnom silom" radi ometanja predizborne kampanje.  

Izmjene kaznenog zakona usvojene su za 76 glasova "za" i 60 "protiv" u parlamentu s ukupno 150 mjesta. Zastupnici oporbe glasanje su popratili zvižducima i uzvicima "Sramota!".

Zakon uvodi nova kaznena djela, kao što su veze s inozemnom silom i status stranog agenta te ometanje izborne kampanje.

Zakon predviđa kaznu do godinu dana zatvora. 

PET POSTO BDP-A Evo zašto se Amerikanci povlače iz Istočne Europe i Balkana
Evo zašto se Amerikanci povlače iz Istočne Europe i Balkana

Te odredbe podsjećaju na one uvedene u Rusiji protiv stranih agenata, koje se kritizira kao sredstvo za ušutkavanje oporbe.

Slovački zastupnici u travnju su već usvojili zakon po kojem nevladine organizacije moraju objaviti iz kojih se izvora financiraju.

Zuzana Plevikova, zastupnica iz redova vladajuće stranke Smer, rekla je tada da neke nevladine organizacije žele izazvati državni udar i da ih se financira iz inozemstva s tim ciljem.

Nove izmjene zakona usvojene u četvrtak također sužavaju kriterije za suradnju s vlastima u istragama.

Plevikova je tu izmjenu ocijenila "nužnom", objasnivši da neki svjedoci lažu. 

Glavni državni odvjetnik Maroš Žilinka rekao je da je zakon "jako štetan", a "zakonodavni proces parodija".

ISMIJAVANJE U PARLAMENTU Slovaci se predomislili: Nema ograničenja brzine za pješake
Slovaci se predomislili: Nema ograničenja brzine za pješake

Osim toga, slovački parlament u utorak je usvojio zakon koji bi, prema njegovim kritičarima, mogao smanjiti zaštitu zviždača, što izaziva zabrinutost u pogledu poštovanja vladavine prava.

Predsjednik Peter Pellegrini uložio je na zakon veto, zbog čega je potrebno novo glasanje u parlamentu da bi mogao stupiti na snagu.

Gotovo 2000 ljudi prosvjedovalo je u četvrtak ispred parlamenta protiv ukidanja ureda za zaštitu zviždača i osnivanja drugog tijela podređenog vladi, prema organizatorima skupa.

Parlament je još prošle godine počeo usvajati kontroverzne reforme kaznenog zakona, uključujući ublažavanje kazni za korupciju. 

Otkako se vratio na vlast 2023., nacionalistički premijer Robert Fico suočio se s mnogobrojnim prosvjedima zbog svoje politike ograničavanja osobnih sloboda. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Uhićen vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu. Susjedu rekao: 'Riješit ću te!'
DOZNAJEMO

Uhićen vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu. Susjedu rekao: 'Riješit ću te!'

Pokupec je susjedu zaprijetio tijekom svađe, pa ga je susjed prijavio
EKSKLUZIVNO Heroj Tvrtko skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: 'Sve sam pokušao'
UŽAS U SL. BRODU

EKSKLUZIVNO Heroj Tvrtko skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: 'Sve sam pokušao'

U čamcu koji se jutros prevrnuo u Slavonskom Brodu, prema posljednjim informacijama, bilo je 13 osoba....
Budite Djed Mraz! Ovo su želje za Božić 94 djece! Ostvarimo ih
VELIKA AKCIJA 24SATA

Budite Djed Mraz! Ovo su želje za Božić 94 djece! Ostvarimo ih

Narukvica, set za crtanje, kapa ili šal nama su nešto osnovno, a djeci, čije su obitelji pod skrbi dječjeg doma u Nazorovoj, velike su želje. Posjetite stranicu djecje-zelje.24sata.hr i darujmo mališanima sretan Božić!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025