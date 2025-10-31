Evo zašto se Amerikanci povlače iz Istočne Europe i Balkana

Trumpova administracija ponovno iskušava strpljenje prekoatlantskih saveznika. Washington je tiho upozorio nekoliko europskih prijestolnica na plan da idućeg mjeseca djelomično smanji broj američkih snaga u istočnoj Europi, potez koji već izaziva dvostranačke kritike u Kongresu i nova pitanja o dugoročnoj predanosti Washingtona istočnom krilu NATO-a.

Dok ogorčenje raste zbog planiranog povlačenja rotacijske američke brigade iz Rumunjske, više izvora za Kyiv Post navodi da je ta prilagodba tek početni čin.

Iza zatvorenih vrata, dužnosnici administracije signalizirali su saveznicima da su rumunjska smanjenja samo prva faza, a dodatna povlačenja u Bugarskoj, Mađarskoj i Slovačkoj očekuju se već sredinom prosinca.

Dva zapadna dužnosnika upoznata s američkim razgovorima s europskim partnerima izjavila su da Pentagon razmatra skromno smanjenje snaga, dijelom zato što se europske kopnene vojske sada smatraju bolje pripremljenima nego prethodnih godina, što ograničenu prilagodbu američke prisutnosti čini “primjerenom.”

Dužnosnici, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti diplomatske komunikacije, rekli su da su saveznici obaviješteni kako mogu očekivati “vjerojatnu” mogućnost daljnjih prilagodbi iduće godine, nakon što završe trenutačne rotacijske misije. Američki diplomatski dopis opisao je planirana smanjenja u Rumunjskoj, Bugarskoj, Mađarskoj i Slovačkoj kao “marginalna.”

Kako bi umirili zabrinute saveznike, dužnosnici administracije naglasili su da razina američkih trupa u Poljskoj i baltičkim državama – najutvrđenijim istočnim položajima Saveza – ostaje nepromijenjena.

Istaknuli su “snažnu” obrambenu potrošnju tih zemalja i njihovu blisku suradnju s američkim snagama, naglašavajući da predanost Washingtona NATO-u ostaje postojana. Objavu prate sve glasnije dvostranačke kritike zbog početne odluke o Rumunjskoj, pri čemu i republikanci i demokrati upozoravaju da bi taj potez mogao ohrabriti Moskvu i narušiti jedinstvo Saveza.

Kako je ranije izvijestio Kyiv Post, čelnici i Senatskog i Zastupničkog odbora za oružane snage javno su osudili plan.

U četvrtak je zastupnik Mike Turner (republikanac iz Ohija), voditelj američkog izaslanstva pri Parlamentarnoj skupštini NATO-a, izrazio “duboku zabrinutost” zbog smanjenja snaga u ključnoj zemlji na prvoj liniji NATO-a.

“Kao voditelj američkog izaslanstva pri Parlamentarnoj skupštini NATO-a, zabrinut sam zbog izvješća o smanjenju američkih snaga u Rumunjskoj,” napisao je Turner na društvenim mrežama. Naglasio je potrebu za “snažnom i odlučnom” američkom prisutnošću u Europi, osobito dok Rusija nastavlja s agresivnim držanjem.

Foto: Piroschka Van De Wouw

Kongresnik je izravno povezao pitanje trupa s nedavnim ruskim provokacijama, navodeći namjerne povrede zračnog prostora nad zemljama istočnog krila kao dokaz širih ambicija Moskve.

“Ruske agresivne akcije protiv zemalja istočnog krila kroz namjerne povrede zračnog prostora naglašavaju ruske ambicije koje nadilaze Ukrajinu,” upozorio je.

Turner je zaključio da podrška saveznicima NATO-a na prvim linijama nije samo pitanje pružanja sigurnosti, već i pitanje nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Država.

S demokratske strane, senatorica Jeanne Shaheen (demokratkinja iz New Hampshirea), glavna članica Odbora za vanjske poslove Senata, iznijela je jednako oštru procjenu. Okarakterizirala je navodna smanjenja kao “duboko pogrešan potez koji potkopava naše napore da izvršimo pritisak na Putina kako bi napokon sjeo za pregovarački stol i oslabili sposobnost naših europskih partnera da se sami brane.”

Shaheen je pohvalila Rumunjsku kao “uzornog saveznika,” istaknuvši njezino domaćinstvo američkih vojnika i iznimnu predanost izdvajanjima od pet posto BDP-a za obranu.

“Ova odluka šalje potpuno pogrešan signal Vladimiru Putinu dok on nastavlja svoj ubilački pohod u Ukrajini i testira odlučnost NATO-a provokacijama prema drugim državama na prvoj liniji,” rekla je, dodavši: “Povlačenje američkih trupa iz Rumunjske izravno potkopava nedavne i dobrodošle napore predsjednika Trumpa da napokon pojača pritisak na Putina kako bi ga doveo za pregovarački stol.”

Senatorica je također dovela u pitanje je li potez u potpunosti usklađen unutar same administracije, sugerirajući da su ministar obrane Pete Hegseth i zamjenik ministra Elbridge Colby možda djelovali bez sudjelovanja Bijele kuće, Vijeća za nacionalnu sigurnost, State Departmenta ili Kongresa.