Slovak pretukao ženu i otišao na izlet! Ona preminula: 'Jadna je cijeli dan ležala i umirala...'

Dva para iz Slovačke unajmila su apartman u Pakoštanima kraj Zadra prošlog tjedna. Trebao je to biti odmor, ali sve se pretvorilo u stravično ubojstvo žene (46).

Kako je izvijestila zadarska policija, za stravičan slučaj doznalo se u srijedu oko 23 sata kada su i zaprimili dojavu. Naime, u to vrijeme su djelatnici Hitne medicinske pomoći pozvani na intervenciju u unajmljeni apartman. Zvali su ih zbog žene kojoj je potrebna liječnička pomoć. Međutim, žena je preminula. Kad je policija stigla, utvrdili su da je preminula Slovakinja (46), a na mjestu su zatekli još troje Slovaka. Tijelo žene prevezli su na Odjel patologije u Opću bolnicu Šibenik, a policija je, uz zamjenika županijskog državnog odvjetništva u Zadru, provela očevid. U sklopu očevida zatražili su i obdukciju tijela preminule žene.

Njime su utvrdili kako se zapravo sve odvilo dan ranije, točnije u utorak oko 22 sata. Slovak (51) i žena (46) međusobno su se fizički sukobili, a on joj je pritom zadao više udaraca po tijelu. Jedan od udaraca, kako je navela policija, bio je osobito težak i doveo je do smrtnog ishoda. Kako neslužbeno doznajemo, on se potom s drugim slovačkim parom uputio na izlet u Zadar, a kad su se vratili nakon jednog dana vidjeli su da je pretučena žena u teškom stanju.

Muškarca su uhitili tijekom noći i kazneno prijavili za teško ubojstvo ženske osobe. Završio je u pritvoru.

Mještani Pakoštana zbog stravičnog su ubojstva u potpunom šoku. Ne pamte ovakvo nešto usred sezone.

- Vidjeli smo rotirke Hitne pomoći, a kad su otišli, ostala je policija u apartmanu. Odmah smo znali da je nešto. Izgleda da je jadnica bila u teškom stanju cijeli dan, da ju je partner istukao. Priča se da je u apartmanu bio silan nered. Jadna žena dobila je takve batine da je umrla od njih - kazuju šokirani mještani susprežući suze.

Za sve su, kaže, doznali tek kad je stigla policija. Iako se sve odvilo dan ranije, nisu primijetili nikakvu buku niti galamu. Tek kad su stigli Hitna pomoć i policija, shvatili su da je nešto bilo.

- Ma strašno. Ne znamo ni što bismo rekli - kratko su komentirali ostali mještani.

Kako doznajemo, iako je riječ o slovačkom državljaninu, on je podrijetlom s naših prostora. Tijekom ispitivanja nije tražio pomoć prevoditelja. Policija ga, kako su istaknuli, sumnjiči za femicid, za koji je zakonski propisana minimalna kazna deset godina. 