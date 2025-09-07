Slovenac (49) poginuo u teškoj nesreći kraj Zadra. Vozač (78) oduzeo je prednost motociklistu

Motociklist (49) iz Slovenije poginuo je u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu poslijepodne dogodila na državnoj cesti DC-08 kod Murvice Gornje. Prema rezultatima očevida, do nesreće je došlo kada je 78-godišnji vozač automobila zadarskih tablica skretao ulijevo, a da pritom nije propustio vozilo koje je nailazilo iz suprotnog smjera. U tom trenutku došlo je do sudara s motociklom slovenskih registracija, kojim je upravljao 49-godišnji Slovenac, izvijestila je zadarska policija.

Od siline udara motociklist je pao na kolnik i na mjestu nesreće preminuo. Nad njegovim tijelom bit će provedena obdukcija.

Cesta je zbog očevida bila zatvorena od 17.22 do 20.30 sati, a promet se odvijao obilaznim pravcima.

Vozač automobila je uhićen i priveden u policijsku postaju. Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija od 0,56 promila alkohola u organizmu. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava za izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku.