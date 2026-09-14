Slovenac s tvrtkom za euro je ilegalno uvezao i ostavio čak 106 tona otpada u Slavoniji!
Usred afere s otpadom u Gospiću, tvrtka bez prihoda i bez ikakvih dozvola je unajmila dvorište bivšeg pogona za preradu drveta u Otoku. I kamioni su počeli neometano dovoziti otpad dok mještani nisu reagirali
U Hrvatskoj vjerojatno nikome ne bi palo na pamet otići u Njemačku, osnovati tvrtku za jedan euro, unajmiti dvorište u gradiću u Bavarskoj i na njega ilegalno uvesti otpad iz Italije. Ali u novom primjeru se pokazalo da je upravo to moguće u Hrvatskoj. U slavonskom gradu Otoku, gdje je ilegalno uvezeno i ostavljeno gotovo 106 tona plastike i tekstila u velikim vrećama, kakve su inače svim građanima postale prepoznatljive zbog fotografija zagađenja u Gospiću. I to dok je cijela Hrvatska bila na nogama zbog zagađenja u Lici, a Vlada najavila stroži zakon kako se otpad ne bi gomilao.