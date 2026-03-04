Slovence avionom evakuirali s Bliskog istoka, američka vojna letjelica presjekla im je put!

Zrakoplov s prvom skupinom slovenskih državljana koji su zbog rata ostali na Bliskom istoku uspješno je prijepodne poletio s aerodroma u Maskatu u Omanu prema domovini, pokazuju podaci servisa za praćenje letova Flight Radar. Polazak je potvrdio i Vladin ured za komuniciranje (Ukom), poručivši da se evakuacija preostalih državljana odvija prema planu, uz stalno praćenje sigurnosne situacije u regiji. Naglasili su da je sigurnost slovenskih državljana na prvom mjestu te da vlada i nadležne službe čine sve kako bi ih što prije i sigurno vratile u domovinu, pišu Slovenske novice.

Slovenske državljane prethodno su autobusima prevezli iz Dubaija u Oman, odakle se vraćaju u Sloveniju. Put je bio dug i neizvjestan, a u utorak su na aerodromu u Maskatu čekali let prema domovini. Među putnicima su i bebe, a jedna, stara tek deset mjeseci, navodno je teško bolesna i na aerodromu je imala temperaturu od 40 stupnjeva Celzijevih.

Zrakoplov kojim se vraćaju u domovinu u Oman je stigao iz Amana. Riječ je o letjelici jordanske kompanije Jordan Aviation, koja među ostalim obavlja čarter letove i može primiti nešto više od 140 putnika. Let prema Sloveniji trebao bi trajati šest do sedam sati, uz planirano usputno slijetanje, rekao je voditelj konzularnog sektora u slovenskom Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Viktor Mlakar za emisiju Ob osmih na Radiju Slovenija.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Točno vrijeme dolaska u Sloveniju zasad nije poznato. Na internetskoj stranici ljubljanskog aerodroma ranije je bilo navedeno da bi zrakoplov iz Omana, koji bi trebao letjeti preko egipatskog ljetovališta Šarm el-Šeik, mogao sletjeti u 6.55. Međutim, u 6 sati objavljeno je da će nove informacije biti poznate u 10 sati, a potom su u 10 sati najavili nove informacije za 11 sati.

Kako piše slovenski portal Slovenske novice, put slovenskog zrakoplova presjekao je američki vojni dron Northrop Grumman MQ-4C Triton u vlasništvu američke vojske. Budući da takve letjelice lete i u civilnom zračnom prostoru, moraju emitirati signal pa su vidljive i na servisima za praćenje letova. Prema tim podacima, dron je poletio iz američke vojne baze Sigonella u Italiji, a u trenutku objave nalazio se u Perzijskom zaljevu, tik uz obalu Irana, navode slovenski mediji koji prate evakuaciju uživo.

Foto: Flight Radar

Northrop Grumman MQ-4C Triton je bespilotna letjelica za velike visine i dugotrajne letove, razvijena za američku mornaricu za pomorski nadzor, izviđanje i prikupljanje obavještajnih podataka. Temelji se na platformi RQ-4 Global Hawk te može u zraku ostati više od 30 sati na visini od oko 17.000 metara, uz brzinu do 610 kilometara na sat.