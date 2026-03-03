Obavijesti

EMIRATES USPOSTAVIO ZRAČNI PROMET

FOTO Avion iz Dubaija sletio u Beograd, evakuirali 200 Srba: 'Vidio sam raketne napade!'

Piše Antonela Šaponja,
Foto: Telegraf.rs

Zrakoplov iz Dubaija s 200 državljana Srbije sletio je u utorak u Beograd, nakon što su letovi između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Srbije bili obustavljeni zbog napetosti na Bliskom istoku

Admiral

Bilo je teško, vidio sam raketne napade, ali posebno kad smo ušli u Oman bilo je mirnije. Oni su nam javili da imamo 15 minuta da se organiziramo i dođemo na aerodrom. Bila je akcija teška, ali sve je uspjelo. Drago nam je da smo stigli, rekao je jedan od putnika za Blic TV koji je letom iz Dubaija sletio u Beograd.

Foto: Khalil Ashawi

Zrakoplov iz Dubaija s 200 državljana Srbije sletio je u utorak u Beograd, nakon što su letovi između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Srbije bili obustavljeni zbog napetosti na Bliskom istoku. Prvi zrakoplov s 200 putnika poletio je sinoć s aerodroma u Dubaiju, piše Telegraf.rs.

Foto: Telegraf.rs

Zračna luka u Dubaiju priopćila je da je prvi let iz Ujedinjenih Arapskih Emirata prema Srbiji, nakon prekida zračnog prometa, poletio oko 23:30 po srednjoeuropskom vremenu.

Jedan od putnika koji je stigao u Beograd rekao je da se u Dubaiju osjeća napetost, ali da veliki dio lokalaca normalno funkcionira i radi.

- Taksi funkcionira, sve radi normalno. Bile su tijekom noći, oko 2, 3 sata detonacije, nisam mogao spavati - dodaje.

Foto: Telegraf.rs

Dio putnika su žurili, dok su drugi pali u zagrljaj obitelji koji su ih sa strepnjom čekali.

Riječ je o zrakoplovu tipa Boeing 737 MAX 8, kapaciteta od 162 do 200 putnika, kojim upravlja aviokompanija Flydubai.

U međuvremenu, aviokompanija Emirates priopćila je da ponovno uspostavlja promet izvođenjem ograničenog broja letova.

Foto: Telegraf.rs

- Prioritet imaju putnici s ranijim rezervacijama, a one koji su preraspoređeni na ove ograničene letove Emirates će izravno kontaktirati - navodi se u priopćenju. Iz kompanije su apelirali na putnike da ne dolaze u zračnu luku ako prethodno nisu obaviješteni, dodajući da svi ostali letovi ostaju obustavljeni do daljnjega.

Letovi su otkazani dok traje američko-izraelska vojna kampanja pokrenuta u subotu protiv Irana, u kojoj je ubijeno više visokorangiranih iranskih dužnosnika, uključujući vrhovnog vođu Alija Hamneija. Kao odgovor, Teheran je uzvratio napadima dronovima i projektilima na Izrael, ali i na više zemalja regije u kojima se nalaze američki vojni kapaciteti.

