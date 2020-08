Kako je pojasnio glasnogovornik slovenske vlade za Covid-19 Jelko Kacin, slovenski dr\u017eavljani koji se trenutno nalaze u Hrvatskoj moraju se vratiti u Sloveniju najkasnije u pono\u0107 s ponedjeljka na utorak kako ne bi morali i\u0107i u 14-dnevnu karantenu.

Oni pak koji u Hrvatsku odu nakon ponedjeljka morat \u0107e u 14-dnevnu karantenu, bez obzira na njihovu dob ili podru\u010dje u Hrvatskoj u kojem su boravili.

Slovenska vlada najavljivala je ovog tjedna da \u0107e krajnji rok za povratak bez karantene za turiste u Hrvatskoj iste\u0107i krajem tjedna, no Kacin je pojasnio da je rok produ\u017een, kako bi se onima koji se budu kasnije vra\u0107ali i mo\u017eda na\u0161li u koloni pred granicom zbog o\u010dekivane gu\u017eve dalo vi\u0161e prilike da izbjegnu karantenu.

Ministar unutarnjih poslova Ale\u0161 Hojs ipak je pozvao Slovence da ne \u010dekaju ponedjeljak i zadnji trenutak za povratak u zemlju.

\u0160to se ti\u010de izuzetaka od obvezuju\u0107e karantene pri ulasku u Sloveniju, Kacin je rekao da je to u\u00a0odluci vlade detaljno razra\u0111eno, pa je tako od karantene izuzet sav tranzitni promet, prelasci dnevnih i tjednih radnih migranata, dolasci vezani za lije\u010denje ili \u0161kolovanje i sli\u010dno.

Slovenski gra\u0111ani koji u Hrvatskoj imaju nekretninu, plovilo ili kamp ku\u0107icu imat \u0107e mogu\u0107nost u\u0107i u Hrvatsku s time da se \u00a0moraju vratiti u roku 48 sati, pojasnio je slovenski glasnogovornik.

On je naglasio da \u017eeli da Hrvatska \"drasti\u010dno\" smanji \u00a0sada\u0161nji rast broja novih zaraza, kako bi opet postala sigurna destinacija za Slovence.

Slovenci otišli: Na graničnom prijelazu Rupa više nema gužve

Slovenski državljani koji se trenutno nalaze u Hrvatskoj moraju se vratiti u Sloveniju najkasnije u ponoć s ponedjeljka na utorak kako ne bi morali ići u 14-dnevnu karantenu

<p>Na Autocesti A7 na graničnom prijelazu Rupa, u smjeru Slovenije još jutros je bila kilometarska kolona i za prelazak se čekalo čak i sat vremena. Putnici su rekli kako su više čekali na slovenskoj strani jer su tamo bile rigoroznije kontrole.</p><p>Slovenci su mahom 'pobjegli' iz Hrvatske nakon što nas je Slovenija stavila na crvenu listu. Dobili su rok do utorka da se vrate u svoju zemlju ako žele izbjeći karantenu od 14 dana.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (granični prijelaz Rupa):</p><p>Kako je pojasnio glasnogovornik slovenske vlade za Covid-19 Jelko Kacin, slovenski državljani koji se trenutno nalaze u Hrvatskoj moraju se vratiti u Sloveniju najkasnije u ponoć s ponedjeljka na utorak kako ne bi morali ići u 14-dnevnu karantenu.</p><p>Oni pak koji u Hrvatsku odu nakon ponedjeljka morat će u 14-dnevnu karantenu, bez obzira na njihovu dob ili područje u Hrvatskoj u kojem su boravili.</p><p>Slovenska vlada najavljivala je ovog tjedna da će krajnji rok za povratak bez karantene za turiste u Hrvatskoj isteći krajem tjedna, no Kacin je pojasnio da je rok produžen, kako bi se onima koji se budu kasnije vraćali i možda našli u koloni pred granicom zbog očekivane gužve dalo više prilike da izbjegnu karantenu.</p><h2>'Ne čekajte ponedjeljak'</h2><p>Ministar unutarnjih poslova Aleš Hojs ipak je pozvao Slovence da ne čekaju ponedjeljak i zadnji trenutak za povratak u zemlju.</p><p>Što se tiče izuzetaka od obvezujuće karantene pri ulasku u Sloveniju, Kacin je rekao da je to u odluci vlade detaljno razrađeno, pa je tako od karantene izuzet sav tranzitni promet, prelasci dnevnih i tjednih radnih migranata, dolasci vezani za liječenje ili školovanje i slično.</p><p>Slovenski građani koji u Hrvatskoj imaju nekretninu, plovilo ili kamp kućicu imat će mogućnost ući u Hrvatsku s time da se moraju vratiti u roku 48 sati, pojasnio je slovenski glasnogovornik.</p><p>On je naglasio da želi da Hrvatska "drastično" smanji sadašnji rast broja novih zaraza, kako bi opet postala sigurna destinacija za Slovence.</p>