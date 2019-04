'Slovenci su me kaznili 840 €, kažu da nemam pravo žalbe'

Dobio sam devet kazni, to je 840 eura plus 84 eura sudskih troškova. Iznos se odnosi na svaku kaznu pojedinačno. Terete me za ribolov bez dozvole Slovenije i nedopuštanje kontrole ribarskog inspektora po EU direktivi na mojem plovilu, rekao je za Dnevnik.hr Diego Makovac, savudrijski ribar koji od Slovenije, kao i njegovi kolege ribari, dobio kaznu na koju nema pravo žalbe.

VIDEO: Prošle godine hrvatskim ribarima stigle su prve kazne

'Ministarstvo nam je reklo da će to riješiti'

- Sud u Kopru odlučio je da nemamo pravo žalbe i kazna, odnosno presuda, postaje pravomoćna u roku od 15 dana od kad primimo kaznu. Dosad smo to rješavali tako da bismo to nosili na policiju, to je išlo onda za Zagreb i odvjetnik je to rješavao u Ljubljani sa žalbama i pritužbama i tako će biti i ovaj put - rekao je hrvatski ribar, koji je obavijestio ministarstvo koje mu je obećalo da će to riješiti i da neće imati nikakvih problema, kao što je ranije bilo dogovoreno.

Od prošle godine slovenska policija poslala je 344 prekršajna naloga, a nedavno je, također od slovenske policije, stiglo 167 zahtjeva za identifikaciju ribara, dodaje Dnevnik hr.

