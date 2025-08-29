Obavijesti

News

LAŽIRAO DEKLARACIJU

Slovencu koji je u Rupi prodavao pekmez od otrovnih plodova određen istražni zatvor

Ivan Jukić
Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja kaznenog djela

Slovenski državljanin (1948.) završio je u istražnom zatvoru nakon što su se dvoje ljudi otrovalo pekmezom koji je prodavao na štandu u mjestu Rupa, priopćilo je Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci.

Protiv njega se vodi postupak zbog osnovane sumnje u teško kazneno djelo protiv zdravlja ljudi. Naime, muškarac je samostalno proizveo prehrambeni proizvod od raznog voća i šumskih plodova te na njega stavio lažnu deklaraciju, navodeći nepostojeće obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo kao proizvođača. Proizvod je potom izložio na javnom okupljanju u širem području Primorsko-goranske županije, iako nije znao je li zdravstveno ispravan.

Takav pekmez kupila su dvojica hrvatskih državljana koji su nakon konzumacije završili u Kliničkom bolničkom centru Rijeka s ozbiljnim simptomima trovanja. Prema informacijama, bili su životno ugroženi pod sumnjom na trovanje otrovnom biljkom. Na sreću, oboje su nakon nekoliko dana pušteni na kućnu njegu.

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja kaznenog djela. Sudac istrage Županijskog suda u Rijeci djelomično je prihvatio prijedlog te je Slovencu odredio istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Podsjetimo, do trovanja je došlo 26. kolovoza, kada su otrovani muškarac i žena hospitalizirani u riječkom KBC-u.

