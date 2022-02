Slovenija je zbog situacije u Ukrajini evakuirala osoblje svog veleposlanstva u Kijevu, ali je spremna oružjem pomoći ukrajinskim vlastima, a veleposlanik Tomaž Mencin i dalje nastavlja sa svojim diplomatskim dužnostima kao veleposlanik, objavljeno je u subotu u Ljubljani.

Ministar vanjskih poslova Anže Logar objavio je da je u konvoju diplomatskih službenika osoblje veleposlanstva uspješno pristiglo na teritorij EU-a, a s njima i dvoje članova kabineta slovenske vlade koji su u Kijevu radili na pripremi posjeta premijera Janeza Janše toj zemlji, a koji je u međuvremenu odgođen.

Logar je također u Twitter poruci naveo da poziva pet osoba s titulom počasnih konzula Rusije u Sloveniji da vrate Moskvi svoje konzularne titule i da to smatra odlukom koja mora biti razumljiva sama po sebi u sadašnjoj situaciji. Premijer Janez Janša za subotu u 18 sati je sazvao sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost na koju su uz predsjednika države Boruta Pahora, te predsjednika parlamenta Igora Zorčiča pozvani i čelnici oporbe, na kojoj će se razgovarati o 'nacionalnim aspektima ruske agresije na Ukrajinu'.

Vlada je uz to na izvanrednoj sjednici donijela odluku o 'restrikcijama u slovenskom zračnom prostoru' kojom će se 'vojnim zrakoplovima savezničkih država omogućiti pojednostavljena procedura preleta u slučaju premještaja postrojbi na istočnom krilu NATO saveza', no sve to neće utjecati na djelovanje redovnog zračnog prometa. Kako se navodi u priopćenju nakon sjednice, bilo je riječi i o nekim dodatnim mjerama iz područja kriznog odaziva, a prihvaćen je i zaključak o 'pomoći Ukrajini' u vojnoj opremi.

- Ukrajini ćemo ovih dana namijeniti kacige, puške i streljivo. Želimo da se Kijev može obraniti- kazao je u razgovoru za televizijsku postaju POP-TV slovenski ministar obrane Matej Tonin.

- Ukrajina u ovim ključnim i teškim trenucima mora izdržati pritisak Rusije. Kad bi Ukrajina bila poražena, to bi značilo novi hladni rat, rat u kojemu bi Europa platila visoku cijenu- naveo je Tonin u poruci na Twitteru.