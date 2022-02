Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se javnosti te rekao kako će Ukrajina dobiti rat nakon ruske invazije koja je započela prije tri dana.

Predsjednik Ukrajine rekao je i kako moraju zaustaviti rat da mogu živjeti svi zajedno, kao ljudi.

- Naša vojska, naša nacionalna garda, naša nacionalna policija, naša teritorijalna obrana, specijalne službe, državljani Ukrajine, nastavite. Mi ćemo pobijediti. Slava Ukrajini. Uspješno zadržavamo neprijateljske napade. Znamo da branimo svoju zemlju i budućnost naše djece. Kijev i ključna područja kontrolira naša vojska. Okupatori su htjeli postaviti svoju marionetu u naš glavni grad. Nisu uspjeli. Na našim ulicama se vodila prava tučnjava. Neprijatelj je koristio sve svoje oružje, topništvo, padobrance, sve svoje oružje. Pogađaju stambena naselja, pokušavaju uništiti energetsku infrastrukturu i svi bi nam trebali pomoći da zaustavimo ovu okupaciju - započeo je.

Rekao je i da, nakon razgovora s čelnicima Europske Unije posljednjih dana, vjeruje da bi Ukrajina trebala postati dio EU-a te da bi njezini građani trebali imati ista prava.

- Ukrajinski narod zaslužuje postati članicama EU. I to bi bio signal vaše podrške Ukrajini. Ovu raspravu treba zatvoriti - nastavio je te nadodao:

- Razgovarali smo o tome danas s europskim čelnicima. Sva oprema i obrambena vojna pomoć stiže u Ukrajinu i radi se na odvajanju Rusije od Swifta. Nadam se da će Mađarska biti prisiljena podržati ovu odluku - rekao je Zelenski.

Pozvao je i sve one koji mogu da se vrate u zemlju.

- Svi koji se mogu vratiti u Ukrajinu, molim vas, vratite se - piše The Guardian.

Priznao je kako je svjestan da će imati puno posla oko obnove Ukrajine.

- Imat ćemo puno posla da obnovimo našu Ukrajinu. Svi koji to mogu braniti u inozemstvu, to čine izravno na jedinstven način. Svaki prijatelj Ukrajine koji se želi pridružiti Ukrajini u obrani zemlje, dođite, mi ćemo vam dati oružje. Kako se to može učiniti, bit će objavljeno vrlo brzo. Svi koji brane Ukrajinu su heroji - bio je iskren predsjednik Ukrajine.

Izdao je zatim još jednu molbu ruskom narodu da pomogne u zaustavljanju rata pritiskom na Vladimira Putina i njegovu vladu. Antiratni prosvjednici uhićeni su posljednjih dana u Moskvi i St. Petersbergu.

- Želim da me svi u Rusiji čuju. Svi. Stotine zarobljenih vojnika koji su ovdje u Ukrajini ne znaju zašto su poslani ovdje da ubijaju ljude ili da budu ubijeni. Ljudi trebaju reći vladi zašto rat mora biti zaustavljen, više ljudi iz vaše zemlje će ostati na životu.Vaši građani izražavaju svoje protivljenje ovom ratu. Znamo da su mnogi ljudi u Rusiji sada šokirani brutalnošću ruske vlade, ovo je prava reakcija, zahvalan sam na ovoj reakciji - zaključio je.