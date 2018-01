'Slovenija krši međunarodno pravo, istina je na našoj strani'

Je li se Europska komisija svrstala na stranu Slovenije u provedbi arbitraže? Treba li Hrvatska proglasiti isključivi gospodarski pojas s istočne strane Jadrana? Bila je to tema večerašnje emisije Otvoreno na HRT-u. Gostovali su predsjednik Euromediteranskog foruma Tonči Tadić, bivši slovenski ministar vanjskih poslova Ivo Vajgl, zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir, bivši predsjednik RH Ivo Josipović, državna tajnica MVEP Andrea Metelko Zgombić i saborski zastupnik Mosta Robert Podolnjak.



- Istina je na hrvatskoj strani jer Slovenija krši međunarodno pravo, rekla je Marijana Petir. Slovenske šale "od terana do Pirana" Hrvatskoj nisu smiješne, dodala je.

-Slovenija još 1993. si je pripojila Savudrijsku valu, pa četiri hrvatska sela, pa teritorijalno more, rekla je Petir za HRT.

- Slovenija često donosi jednostrane odluke koje su u suprotnosti s međunarodnim temeljnim pravima i vrijednostima EU-a, a nedavni primjer toga su prijetnje Hrvatskoj da će je blokirati pri ulasku u Schengen. Ucjene ne priliče ponašanju dobrih susjeda, istaknula je zastupnica u Europskom parlamentu.

Drži da isključivi gospodarski pojas treba proglasiti i da je to pitanje od nacionalnog interesa. Trenutno svatko može ući u naše more i zagrabiti koliko želi.

Ivo Vajgl kaže da je predsjednik Europske komisije Juncker spor između dvije zemlje nazvao europskim pitanjem i da se treba provoditi arbitražna odluka. Nakon što je tijekom emisije pušten sporni telefonski razgovor zbog kojeg je Sabor odlučio da ne priznaje Arbitražni sud ni odluke, Vajgl je komentirao kako nitko nije prisluškivao razgovore profesora Budislava Vukasa kada je stanovao u rezidenciji hrvatskog ambasadora i bio s ambasadorom i predstavnicima MVEP.

- Ne treba izigravati neznanje, naravno da se predstavnici konzultiraju sa svojim vladama i to nije ništa neobično. Ovaj razgovor se indiskretno snimio i sad se iživljava s njegovim preslušavanjem.

Smatra da to nije ozbiljan argument, već populistički.

- Vrijeme je da se izgrade konstruktivni odnosi između dvije zemlje. Arbitražna odluka je tu i nju će se trebati početi poštovati kad-tad, bez obzira na argumente kojima se hrvatska unutarnja politika hrabri, zaključio je Vajgl.



Andrea Metelko-Zgombić smatra da Europska komisija nije stala ni na čiju stranu, već da jedino što ona čini jest poziva na dijalog između dvije zemlje. Spor treba riješiti zrelo i konstruktivno, a Hrvatska je na pravome putu, dodala je državna tajnica MVEP-a.

- Prijedlog hrvatskog premijera može biti dobro kompromisno rješenje, a uostalom, on je polazi isključivo od hrvatskih stajališta, već je nastao nakon konzultacija sa Slovencima.

Istaknula je temeljnu razliku između ZERP-a i isključivog gospodarskog pojasa: potonje bi dalo Hrvatskoj pravo da stvara i gradi umjetne otoke i koristi nagu vjetra i mora za energetske potrebe.



Tonči Tadić rekao je da zadnjih 20 godina prati majmunarije slovenske politike prema Hrvatskoj i da to nije ponašanje dobrog susjeda.

- Slovenija ne priznaje ni jedan sud, osim samo ad hoc arbitražu pod uvjetima koji njoj pašu. Hrvatska treba biti dosljedna u obrani međunarodnog prava. Dobro je što se RH postavlja na način da je ovo bilateralni spor, smatra Tadić.

Dodao je da smatra da će se ovaj spor u konačnici uspjeti riješiti i da nas nema tko što više ucjenjivati.



Isključivi gospodarski pojas trebao je biti odavno proglašen, rekao je Robert Podolnjak.

- To je hrvatsko suvereno pravo po Konvenciji UN-a o pravu mora. Primjer drugih država članica EU-a koje su to učinile su one na Baltičkome moru. Ako su te države smatrale potrebnim i korisnim iskoristiti to pravu, treba i Hrvatska.



Ivo Josipović kaže da nam je na neki način kompromitiranje arbitražnog postupka od strane Slovenije i dobro došlo jer smo opravdano mogli izaći iz postupka koji je otpočetka ucjena.

- Greška je što sukreatori hrvatske vanjske politike nisu uspjeli objasniti EU-u kakva je strašna stvar počinjena u pogledu arbitraže.

Istaknuo je da rezultat arbitraže i nije toliko loš i da je puno ispod očekivanja Slovenije, naročito na moru. Josipović smatra da treba proglasiti isključivi gospodarski pojas.