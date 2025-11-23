Obavijesti

EUTANAZIJA NIJE UKLJUČENA

Slovenija: Novi referendum o potpomognutom samoubojstvu

Slovenija: Novi referendum o potpomognutom samoubojstvu
Slovenci u nedjelju glasaju o tome hoće li se zakon koji je parlament u srpnju donio o legalizaciji potpomognutog okončanja života provesti ili suspendirati, na referendumu koji je raspisala građanska skupina

Nekoliko europskih zemalja, uključujući Švicarsku i Austriju, već dopušta terminalno bolesnim osobama da prime medicinsku pomoć kako bi okončali svoj život. Očekivalo se da će im se Slovenija, koja je postala prva istočnoeuropska zemlja koja je legalizirala potpomognuto samoubojstvo, pridružiti ove jeseni.

No, građanska skupina koju podržavaju Katolička crkva i konzervativna oporba, uspjela je prikupiti 40.000 potpisa potrebnih za blokiranje provedbe zakona za koji kažu da dopušta "trovanje bolesnih i starijih osoba", te za raspisivanje novog referenduma.

Slovenski je parlament u srpnju ove godine usvojio zakon s 50 glasova "za" i 34 "protiv", a troje zastupnika bilo je suzdržano. Prethodno je 2024. godine 55 posto birača na savjetodavnom referendumu podržalo pravo na potpomognuto samoubojstvo. 

Birači će na novom referendumu morati odgovoriti na pitanje: "Jeste li za uvođenje zakona o potpomognutom umiranju, koji je Državni zbor usvojio na sjednici 24. srpnja 2025.?"

Zakon planira dati lucidnim, terminalno bolesnim pacijentima čija je patnja ili zdravstveno stanje nepodnošljivo pravo da okončaju svoj život, isključujući slučajeve mentalnih bolesti. Međutim, tekst ne odobrava eutanaziju, odnosno smrt koju uzrokuje zdravstveni djelatnik na zahtjev pacijenta.

Liberalni premijer Robert Golob ohrabrio je Slovence da podrže ovaj zakon.

- Svatko od nas mora moći sam odlučiti kako i s kojim dostojanstvom ćemo okončati svoje živote - izjavio je u srijedu kada je prijevremeno glasao u Ljubljani.

Katolička crkva kritizirala je zakonodavstvo "koje je u suprotnosti s Evanđeljem, prirodnim pravom i ljudskim dostojanstvom".

Biračka mjesta bit će otvorena od 7,00 sati do 19,00 sati. Ukupno 1,7 milijuna građana ima pravo glasa, a prvi djelomični rezultati očekuju se nakon zatvaranja birališta.

Službeni rezultat bit će potvrđen tek nakon 4. prosinca, kada se potvrdi konačan broj birača i utvrdi je li postignut kvorum za odbacivanje zakona, objavila je u utorak STA. 

Prema anketi koju je ovog tjedna objavio dnevni list Dnevnik među 700 građana, 54,3 posto birača i dalje podržava legalizaciju medicinske pomoći pri umiranju, 30,6 posto se protivi tome, a 15 posto je neodlučno.

Među europskim zemljama, uz Švicarsku i Austriju koje dopuštaju potpomognuto samoubojstvo, Nizozemska, Belgija i Luksemburg dopuštaju eutanaziju, dok su francuski zastupnici odobrili mogućnost prava na potpomognuto umiranje u prvom čitanju krajem svibnja.

Predsjednik Emmanuel Macron spomenuo je mogućnost referenduma ako parlamentarni proces zastane.

