Nevrijeme u Sloveniji. Nestale cijele ceste, uništen most. Stotine ljudi ostalo bez struje
Kiša curkom pada u Sloveniji i stvara velike probleme. Posebno su pogođena područja od Goriških Brda prema Tolminu. Na tom je području u 12 sati palo više od 100 mm oborina, najviše na Voglu (121 mm) i u Tolminu (115 mm).
Zbog velike količine kiše više je cesta u sjevernoj Primorskoj poplavljeno, a pokrenuta su i brojna klizišta. Općine u ovom dijelu Slovenije pozivaju stanovnike da ostanu kod kuće. Neka su mjesta trenutačno bez električne energije, jer je klizište odnijelo betonski stup dalekovoda.
Prema riječima Sama Kosmača, zapovjednika regionalnog stožera civilne zaštite za Sjevernu Primorsku, tijekom noći su bujične i oborinske vode prodrle u brojne objekte u općinama Brda i Kanal ob Soči. Vatrogasci i civilna zaštita intervenirali su 15-ak puta. Zabilježeno je i više manjih odrona, piše N1 Slovenija.
Prema podacima prometno-informacijskog centra, neke su ceste zatvorene, dok se na dijelu promet odvija naizmjenično. U Goriškim brdima odroni su zatrpali više cesta. Uz to, jedan je most uništen. U Višnjeviku je zbog oštećenja stupa dalekovoda bez struje oko 200 korisnika, a u Šlovrencu njih još 80.
Neurje najavljuje ciču zimu za drugi dio tjedna, temperature će biti ispod prosjeka, a moguća je i potpuno zimska situacija sa snijegom. Podsjećamo, snažno nevrijeme pogodilo je tijekom noći u ponedjeljak sjever Italije gdje su pale obilne kiše, a odron zemlje zatrpao je trokatnicu u talijanskom mjestu Bračan (Brazzano di Cormons), nedaleko od Gorice i slovenske granice. Spasilačke ekipe uspjele su iz ruševina izvući jednu živu osobu, koja je sa slomljenom nogom prevezena u bolnicu u Udinama, no za dvoje ljudi se još uvijek traga. Zbog opasnosti od novih odrona, pokrenute su i evakuacije. Isto nevrijeme sada se kreće prema Hrvatskoj.
