Nevrijeme u Sloveniji. Nestale cijele ceste, uništen most. Stotine ljudi ostalo bez struje

Kiša curkom pada u Sloveniji i stvara velike probleme. Posebno su pogođena područja od Goriških Brda prema Tolminu. Na tom je području u 12 sati palo više od 100 mm oborina, najviše na Voglu (121 mm) i u Tolminu (115 mm).

Zbog velike količine kiše više je cesta u sjevernoj Primorskoj poplavljeno, a pokrenuta su i brojna klizišta. Općine u ovom dijelu Slovenije pozivaju stanovnike da ostanu kod kuće. Neka su mjesta trenutačno bez električne energije, jer je klizište odnijelo betonski stup dalekovoda.

Foto: Neurje.si

Prema riječima Sama Kosmača, zapovjednika regionalnog stožera civilne zaštite za Sjevernu Primorsku, tijekom noći su bujične i oborinske vode prodrle u brojne objekte u općinama Brda i Kanal ob Soči. Vatrogasci i civilna zaštita intervenirali su 15-ak puta. Zabilježeno je i više manjih odrona, piše N1 Slovenija.

Foto: Neurje.si

Prema podacima prometno-informacijskog centra, neke su ceste zatvorene, dok se na dijelu promet odvija naizmjenično. U Goriškim brdima odroni su zatrpali više cesta. Uz to, jedan je most uništen. U Višnjeviku je zbog oštećenja stupa dalekovoda bez struje oko 200 korisnika, a u Šlovrencu njih još 80.

Neurje najavljuje ciču zimu za drugi dio tjedna, temperature će biti ispod prosjeka, a moguća je i potpuno zimska situacija sa snijegom. Podsjećamo, snažno nevrijeme pogodilo je tijekom noći u ponedjeljak sjever Italije gdje su pale obilne kiše, a odron zemlje zatrpao je trokatnicu u talijanskom mjestu Bračan (Brazzano di Cormons), nedaleko od Gorice i slovenske granice. Spasilačke ekipe uspjele su iz ruševina izvući jednu živu osobu, koja je sa slomljenom nogom prevezena u bolnicu u Udinama, no za dvoje ljudi se još uvijek traga. Zbog opasnosti od novih odrona, pokrenute su i evakuacije. Isto nevrijeme sada se kreće prema Hrvatskoj.