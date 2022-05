Slovenija očekuje turiste iz RH

Istaknuto je to na okupljanju slovenskih i hrvatskih turističkih poslovnih subjekata u Zagrebu.

Riječ je o tradicionalnom (višegodišnjem) zagrebačkom poslovnom okupljanju slovenskih i hrvatskih turističkih partnera uoči sezone, na kojemu je u organizaciji tvrtke/portala Relaxino ovog tjedna svoje ponude predstavilo više od 30 slovenskih destinacija, hotela, skijališta i drugih, kao i Udruženje slovenskih termi.

"Nadamo se da će otvaranje granica potaknuti hrvatske turiste da se u velikom broju odluče posjetiti slovenske destinacije ove godine", poručila je na okupljanju zamjenica slovenskog veleposlanika u Hrvatskoj Jožica Bračun Bokor.

Livija Kovač Kostantinovič iz Slovenske turističke organizacije (STO) naglasila je, pak, da je već prošla, 2021. godina u odnosu na tešku pandemijsku 2020. slovenskom turizmu donijela bolje rezultate, ali uz još 30 posto manje dolazaka turista nego u 2019., te da je 2022. počela bolje.

"U 2022., od siječnja do kraja ožujka, zaostatak za 2019. već je smanjen na 20 posto, što je razlog za optimizam i nadu da će ova godina biti bolja te da će se brojke vratiti na one iz zadnje pretpandemijske godine, a kada se to postigne, idući cilj je rast te novim ponudama s fokusom na aktivni turizam privući različite ciljane skupine turista, pa i iz Hrvatske", kazala je Kovač Konstatinovič.

Na okupljanju je istaknuto i da Slovenija, kao zelena i održiva destinacija, može puno ponuditi turistima, kao i da se hrvatski građani najčešće odlučuju za odmor u slovenskim planinskim destinacijama, dosta posjećuju i Ljubljanu, Bled te su već godinama u top pet tržišta s kojih najviše posjećuju slovenske terme i zimi i ljeti.

