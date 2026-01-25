Obavijesti

ARKTIČKA OTPORNOST

Slovenija poslala dva vojnika na Grenland: 'To je važno područje za nas i saveznike'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Ziga Zivulovic jr.

Slovenija se ovom odlukom pridružila nizu europskih država koje su već poslale svoje vojne predstavnike na Grenland

Admiral

Dvojica časnika Oružanih snaga Slovenije danas su otputovala na Grenland, gdje će sudjelovati u međunarodnoj vojnoj vježbi Arktička otpornost, potvrdilo je slovensko Ministarstvo obrane za agenciju STA, a prenosi Anadolu.

Riječ je o jednom časniku iz Zapovjedništva snaga i jednom dočasniku iz Jedinice za specijalno djelovanje. Kako je ranije pojasnio slovenski ministar obrane Borut Sajovic, vojnici će u prvoj fazi boraviti nekoliko dana na Grenlandu, dok će se daljnje odluke donositi ovisno o potrebama na terenu.

Odluku o njihovu upućivanju slovenska vlada donijela je prošle subote na dopisnoj sjednici. Slovenski vojnici će sudjelovati u planiranju i provedbi vojne vježbe Arktička otpornost, koja se održava pod vodstvom Danske, a obuhvaća područje koje se u NATO-u smatra strateški iznimno važnim.

NATO vježba na osjetljivom području

Ministar Sajovic istaknuo je da su na vojnu vježbu pozvane sve članice NATO saveza te da se radi o "za savez iznimno važnom području". Slovenija se ovom odlukom pridružila nizu europskih država koje su već poslale svoje vojne predstavnike na Grenland.

Među njima su Francuska, Njemačka, Švedska, Norveška, Finska i Nizozemska, koje su u okviru misije Arktička otpornost rasporedile manji broj časnika ili drugih pripadnika oružanih snaga. Dio njih se u međuvremenu već vratio u svoje matične zemlje.

Reakcija na Trumpove prijetnje

Iako se službeno radi o sudjelovanju u vojnoj vježbi, europske zemlje posljednjih mjeseci intenzivirale su svoju prisutnost na Grenlandu nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je do nedavno otvoreno spominjao mogućnost preuzimanja Grenlanda, pa čak i uporabom sile.

Trump je u srijedu, tijekom obraćanja na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, odustao od mogućnosti uporabe sile nad ovim autonomnim danskim teritorijem. Nakon razgovora s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, objavio je i da su postavili okvir za dogovor o budućnosti Grenlanda i šireg arktičkog područja.

Unatoč tome, europska vojna prisutnost na tom geostrateški iznimno važnom otoku i dalje se tumači kao mjera odvraćanja i signal političke i sigurnosne odlučnosti Europe u sve nestabilnijem arktičkom okruženju.

