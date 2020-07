Trenutno na Bregani nema gu\u017evi na ulasku u Sloveniju, dok je s druge strane na ulasku u Hrvatsku ne\u0161to du\u017ea procedura zbog provjere.

Tako i na stranicama HAK-a trenutno nigdje nema gu\u017evi na izlasku iz Hrvatske, dok se na ulazak u na\u0161u zemlju \u010deka od pola sata do sat i pol.

Posebni uvjeti za one na \"\u017eutoj\" listi, a na kojoj su sada uz Hrvatsku i \u010ce\u0161ka i Francuska, zna\u010di da \u0107e oni morati u 14-dnevnu karantenu, osim u predvi\u0111enim izuzecima a to su prekograni\u010dni radnici, turisti s potvr\u0111enom rezervacijom, zdravstveni radnici, hitni slu\u010dajevi poput pogreba, nositelji diplomatskih putovnica i sli\u010dno.

Ministar unutarnjih poslova Ale\u0161 Hojs je istaknuo ju\u010der da vjeruje kako se Hrvatska \"relativno brzo\", ako poduzme mjere i obuzda \u0161irenje infekcija, mo\u017ee vratiti na \"zelenu\" listu sigurnih dr\u017eava.

Za tranzit preko Slovenije bez zaustavljanja oni koji dolaze iz destinacija sa \"\u017eute\" liste u pravilu trebaju covid-19 negativan rezultat testa, i to ne stariji od 36 sati.

Hojs je rekao da je re\u017eim poo\u0161tren prije svega zbog toga \u0161to su neki dr\u017eavljani Slovenije prije prolaska kroz Hrvatsku boravili u Srbiji, BiH, na Kosovu ili nekoj drugoj dr\u017eavi s \"crvene liste\" epidemiolo\u0161ki vrlo rizi\u010dnih dr\u017eava, \u0161to ne bi prijavili kako bi izbjegli 14-dnevnu obvezuju\u0107u karantenu i tako su doveli do novih zaraza u Sloveniji, gdje je zadnji tjedan dnevno bilje\u017een dvoznamenkasti broj infekcija.

Zbog toga \u0107e nositelji slovenskih dokumenata od pono\u0107i na subotu, kada iz Hrvatske dolaze na slovensku granicu, na grani\u010dnom prijelazu dokumentima ili ra\u010dunima morati dokazati da su boravili u Hrvatskoj, a ne na drugim destinacijama ako ih to zatra\u017ei grani\u010dna policija.

Za one koji su boravili u dr\u017eavama s \"crvene liste\" bit \u0107e otvorena samo 4 grani\u010dna prijelaza, gdje \u0107e im se izdavati rje\u0161enja o obvezuju\u0107oj karanteni koja \u0107e odmah stupiti na snagu.

Rije\u010d je o grani\u010dnim prijelazima Gru\u0161kovje/Macelj, Obre\u017eje/ Bregana, Metlika/Jurovski Brod i Jel\u0161ane/Rupa, a rje\u0161enja o karanteni za putnike iz tih destinacija \u00a0izdavat \u0107e se na isti na\u010din i u zra\u010dnoj luci Brnik, te na grani\u010dnom prijelazu s Ma\u0111arskom - Pince.

Hojs je kazao da \u0107e policija i na ostalim grani\u010dnim prijelazima s Hrvatskom provjeravati istinitost dokumentacije o boravku u Hrvatskoj, te ako posumnja u njihovu vjerodostojnost imati diskrecijsko pravo da takve putnike uputi na jedan od 4 prijelaza za one kojima se odre\u0111uje 14-dnevna karantena.

Izdavanje odluka o karanteni vjerojatno \u0107e pove\u0107ati gu\u017eve i vrijeme \u010dekanja na granici i za ostale.

Drugi tjedan ta bi procedura mogla biti ubrzana nakon \u0161to \u0107e u parlamentu biti prihva\u0107en novi zakon kojim \u0107e se omogu\u0107iti elektroni\u010dki prijenos izdanih rje\u0161enja skeniranjem dokumenata, pojasnio je Hojs.

Kazna za kr\u0161enje odredaba o karanteni iznosi 400 do 600 eura, a u slu\u010daju da se utvrdi da je na taj na\u010din do\u0161lo do \u0161irenja zaraze na druge osobe, za takve ljude postoji i kaznena odgovornost, upozorio je Hojs.

Za razliku od stanja u prvoj fazi epidemije, kada su bili najugro\u017eeniji stariji, sada je me\u0111u novozara\u017eenima \u00a0bitno vi\u0161e mla\u0111ih ljudi i vi\u0161e je mu\u0161karaca, navela je \u00a0epidemiologinja Nu\u0161ka \u010cak\u0161 Jeger.

Slovenija uvela oštriji režim, ali na Bregani nema većih gužvi

Za ulazak u Sloveniju Hrvatima sada treba negativan test na koronu koji nije stariji od 36 sati. Jedan od razloga oštrijih mjera je i taj što su Slovenci lagali na ulasku u zemlju da nisu bili u Srbiji i BiH

<p>Slovenija je zbog povećanog broja zaraženih Hrvatsku spustila sa 'zelene' na 'žutu' listu država i od ponoći je zbog toga pooštrena kontrola ulaska u Sloveniju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Uživo s Bregane</strong></p><p>Trenutno na Bregani nema gužvi na ulasku u Sloveniju, dok je s druge strane na ulasku u Hrvatsku nešto duža procedura zbog provjere.</p><p>Tako i na stranicama HAK-a trenutno nigdje nema gužvi na izlasku iz Hrvatske, dok se na ulazak u našu zemlju čeka od pola sata do sat i pol.</p><h2>Negativan test ne smije biti stariji od dan i pol</h2><p>Posebni uvjeti za one na "žutoj" listi, a na kojoj su sada uz Hrvatsku i Češka i Francuska, znači da će oni morati u 14-dnevnu karantenu, osim u predviđenim izuzecima a to su prekogranični radnici, turisti s potvrđenom rezervacijom, zdravstveni radnici, hitni slučajevi poput pogreba, nositelji diplomatskih putovnica i slično.</p><p>Ministar unutarnjih poslova <strong>Aleš Hojs</strong> je istaknuo jučer da vjeruje kako se Hrvatska "relativno brzo", ako poduzme mjere i obuzda širenje infekcija, može vratiti na "zelenu" listu sigurnih država.</p><p>Za tranzit preko Slovenije bez zaustavljanja oni koji dolaze iz destinacija sa "žute" liste u pravilu trebaju covid-19 negativan rezultat testa, i to ne stariji od 36 sati.</p><h2>Pooštrili režim i jer su Slovenci lagali</h2><p>Hojs je rekao da je režim pooštren prije svega zbog toga što su neki državljani Slovenije prije prolaska kroz Hrvatsku boravili u Srbiji, BiH, na Kosovu ili nekoj drugoj državi s "crvene liste" epidemiološki vrlo rizičnih država, što ne bi prijavili kako bi izbjegli 14-dnevnu obvezujuću karantenu i tako su doveli do novih zaraza u Sloveniji, gdje je zadnji tjedan dnevno bilježen dvoznamenkasti broj infekcija.</p><p>Zbog toga će nositelji slovenskih dokumenata od ponoći na subotu, kada iz Hrvatske dolaze na slovensku granicu, na graničnom prijelazu dokumentima ili računima morati dokazati da su boravili u Hrvatskoj, a ne na drugim destinacijama ako ih to zatraži granična policija.</p><p>Za one koji su boravili u državama s "crvene liste" bit će otvorena samo 4 granična prijelaza, gdje će im se izdavati rješenja o obvezujućoj karanteni koja će odmah stupiti na snagu.</p><p>Riječ je o graničnim prijelazima Gruškovje/Macelj, Obrežje/ Bregana, Metlika/Jurovski Brod i Jelšane/Rupa, a rješenja o karanteni za putnike iz tih destinacija izdavat će se na isti način i u zračnoj luci Brnik, te na graničnom prijelazu s Mađarskom - Pince.</p><p>Hojs je kazao da će policija i na ostalim graničnim prijelazima s Hrvatskom provjeravati istinitost dokumentacije o boravku u Hrvatskoj, te ako posumnja u njihovu vjerodostojnost imati diskrecijsko pravo da takve putnike uputi na jedan od 4 prijelaza za one kojima se određuje 14-dnevna karantena.</p><p>Izdavanje odluka o karanteni vjerojatno će povećati gužve i vrijeme čekanja na granici i za ostale.</p><p>Drugi tjedan ta bi procedura mogla biti ubrzana nakon što će u parlamentu biti prihvaćen novi zakon kojim će se omogućiti elektronički prijenos izdanih rješenja skeniranjem dokumenata, pojasnio je Hojs.</p><p>Kazna za kršenje odredaba o karanteni iznosi 400 do 600 eura, a u slučaju da se utvrdi da je na taj način došlo do širenja zaraze na druge osobe, za takve ljude postoji i kaznena odgovornost, upozorio je Hojs.</p><p>Za razliku od stanja u prvoj fazi epidemije, kada su bili najugroženiji stariji, sada je među novozaraženima bitno više mlađih ljudi i više je muškaraca, navela je epidemiologinja Nuška Čakš Jeger.</p>