Slovenka životno ugrožena, u Jezerima pala s jedrilice u more

U Jezerima je u utorak poslijepodne došlo do nesreće u kojoj je 51-godišnja državljanka Slovenije pala s jedrilice u more. Žena je nakon nesreće zbrinuta na mjestu događaja te je vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u Opću bolnicu u Šibeniku. Zadržana je na bolničkom liječenju, a prema informacijama policije, njezino je stanje životno ugroženo.

Policija je provela očevid i potrebne izvide, no zasad nisu utvrđeni elementi kaznenog djela. O cijelom događaju bit će podneseno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.