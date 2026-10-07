Obavijesti

News

Komentari 0
NESREĆA NA MORU

Slovenka životno ugrožena, u Jezerima pala s jedrilice u more

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: < 1 min
Slovenka životno ugrožena, u Jezerima pala s jedrilice u more
ILUSTRACIJA | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Žena (51) je vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u Opću bolnicu u Šibeniku. Zadržana je na bolničkom liječenju. Zasad nisu utvrđeni elementi kaznenog djela

U Jezerima je u utorak poslijepodne došlo do nesreće u kojoj je 51-godišnja državljanka Slovenije pala s jedrilice u more. Žena je nakon nesreće zbrinuta na mjestu događaja te je vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u Opću bolnicu u Šibeniku. Zadržana je na bolničkom liječenju, a prema informacijama policije, njezino je stanje životno ugroženo.

Policija je provela očevid i potrebne izvide, no zasad nisu utvrđeni elementi kaznenog djela. O cijelom događaju bit će podneseno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nova bomba oko Maksimira: 'Žiri je trebao isključiti svih pet nagrađenih rješenja za stadion'
RUŠENJE NATJEČAJA

Nova bomba oko Maksimira: 'Žiri je trebao isključiti svih pet nagrađenih rješenja za stadion'

DKOM-u su se žalili ugledni arhitektonski uredi koji su sudjelovali na natječaju i Ministarstvo gospodarstva. Pravni tim rada koji je završio šesti tvrdi da Ocjenjivački sud nije jednako primijenio kriterije i uvjete natječaja
Zagrebom se širi nesnosan smrad: 'Kao pokvarena jaja. Koma je, uvuklo se u stan...'
NE ZNA SE IZVOR

Zagrebom se širi nesnosan smrad: 'Kao pokvarena jaja. Koma je, uvuklo se u stan...'

"Ljudi, jel vi osjetite smrad? Cijelim kvartom se prožima neki užasni miris" - požalio se stanovnik Volovčice na Facebooku. "Taj smrad se već danima osjeća, pretežno navečer i rano ujutro" - odgovorio mu je drugi
Agonija 21 obitelji branitelja: ‘Uzimaju nam kuće dok čekamo presudu da smo prevareni...'
AFERA JAGODE

Agonija 21 obitelji branitelja: ‘Uzimaju nam kuće dok čekamo presudu da smo prevareni...'

Obitelji su prevarene s inovativnom metodom uzgoja jagoda. Čovjeku koji je izvlačio novac iz braniteljske zadruge još se sudi unatoč uputi Vrhovnog suda. A ovrhe braniteljima stižu: 'Ostao nam je još goli život'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026