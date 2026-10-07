Žena (51) je vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u Opću bolnicu u Šibeniku. Zadržana je na bolničkom liječenju. Zasad nisu utvrđeni elementi kaznenog djela
NESREĆA NA MORU
Slovenka životno ugrožena, u Jezerima pala s jedrilice u more
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U Jezerima je u utorak poslijepodne došlo do nesreće u kojoj je 51-godišnja državljanka Slovenije pala s jedrilice u more. Žena je nakon nesreće zbrinuta na mjestu događaja te je vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u Opću bolnicu u Šibeniku. Zadržana je na bolničkom liječenju, a prema informacijama policije, njezino je stanje životno ugroženo.
Policija je provela očevid i potrebne izvide, no zasad nisu utvrđeni elementi kaznenog djela. O cijelom događaju bit će podneseno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.
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