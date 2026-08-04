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PRIZNALA KRIVICU

Slovenska predsjednica slomila ključnu kost u sudaru na putu iz Hrvatske: 'Nisam se vezala...'

Piše Veronika Miloševski,
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Slovenska predsjednica slomila ključnu kost u sudaru na putu iz Hrvatske: 'Nisam se vezala...'
Foto: BORUT ZIVULOVIC/REUTERS
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Kao uzrok sudara navode ne držanje potrebnog sigurnosnog razmaka u službenoj koloni...

Slovenska policija objavila je nove detalje o prometnoj nesreći u kojoj je prošli petak sudjelovala predsjednica republike Nataša Pirc Musar dok se vraćala iz Hrvatske. Kao uzrok sudara navode ne držanje potrebnog sigurnosnog razmaka u službenoj koloni.

Prema policijskom izvješću, do nesreće je došlo kada se vozač Mercedesa V300 (52), u kojem je bila predsjednica, nije držao dovoljnog razmaka i prednjim dijelom vozila udario u stražnji dio Audija. Tim vozilom, koje je bilo dio službene pratnje, upravljao je vozač (34). Testovi na alkohol i droge za oba vozača bili su negativni.

SLOMILA KLJUČNU KOST Slovenska predsjednica slomila ključnu kost u sudaru na putu iz Hrvatske. Otkrili uzrok nesreće
Slovenska predsjednica slomila ključnu kost u sudaru na putu iz Hrvatske. Otkrili uzrok nesreće

- Osjećam se dobro. Nakon prva dva dana, razumljivo me boljelo. Srećom, prijelom ključne kosti nije toliko ozbiljan da bi zahtijevao operaciju. Rehabilitacija će trajati četiri do šest tjedana, ali trenutno moram mirovati oko 14 dana. Mislim da će oporavak biti brz - rekla je slovenska predsjednica za 24ur.

- Ušli smo u tunel oko 4:30. Sjećam se kočenja, zatim laganog udarca u autu ispred nas, a onda smo odbačeni u zid tunela. Sjećam se oštre boli, ali bolničari su brzo stigli. Trebalo im je oko sat vremena da me zbrinu, imobiliziraju i stave u kola hitne pomoći, a zatim oko 45 minuta vožnje do bolnice. Svi pregledi u bolnici trajali su do otprilike jedanaest sati navečer, pa se nadam da razumijete da nismo htjeli obavijestiti javnost s nepotpunim informacijama. Tek oko jedanaest sati navečer uspjela sam nazvati supruga, koji je bio na poslovnom putu, i obavijestiti kolege. Liječnici su mi objasnili o kakvim se ozljedama radi - dodaje.

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- Nisam bila vezana i preuzimam punu odgovornost za svoju neodgovornost. Ne znam kakve bi bile posljedice da sam bila vezana, a besmisleno je danas o tome nagađati. Činjenica je da zakon nalaže da i putnici na stražnjim sjedalima moraju biti vezani. Moj prijatelj i ja nismo bili vezani, ali moj drugi prijatelj jest - rekla je.

Što se tiče sigurnosne udaljenosti, ne želi nagađati. Dodaje da nije prometni ni sigurnosni stručnjak. Dodaje da se već tri i pol godine vozi po slovenskim cestama u službenim vozilima i da jeza to vrijeme prešla više od 250 000 kilometara. Zna kako takve vožnje funkcioniraju, a i da vožnja u vozilima pod pratnjom nije baš usporediva s normalnom vožnjom u koloni prometa.

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