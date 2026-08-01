Drama na putu iz Hrvatske: Slovenska predsjednica završila u bolnici nakon sudara u tunelu

Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar lakše je ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se u petak poslijepodne dogodila u tunelu Kastelec na Primorskoj autocesti. Prevezena je u Opću bolnicu Izola, gdje je ostala na promatranju, objavio je RTV Slovenija.

Nesreća se dogodila dok se predsjednica vraćala s godišnjeg odmora u Hrvatskoj. Putovala je na službeni događaj u Komendi, gdje je trebala sudjelovati kao pokroviteljica humanitarne biciklističke manifestacije Pogi Challenge, koju organizira Tadej Pogačar.

Policijska uprava Koper priopćila je da su u nesreći sudjelovala dva službena policijska vozila iz pratnje štićene osobe.

Prema dosad prikupljenim informacijama, ozlijeđene su dvije osobe. Jedna je zadobila lakše, a druga teške tjelesne ozljede. Obje su vozilima hitne pomoći prevezene u bolnicu u Izoli.

Zbog očevida i intervencije hitnih službi tunel Kastelec bio je privremeno zatvoren za sav promet, a ponovno je otvoren nešto nakon 20 sati. Policija još utvrđuje sve okolnosti nesreće, a o događaju je obaviješten i nadležni odjel Specijaliziranog državnog odvjetništva Slovenije.

Pirc Musar zahvalila je svim hitnim službama koje su sudjelovale u intervenciji, a posebno osoblju Opće bolnice Izola na stručnoj i ljubaznoj skrbi.