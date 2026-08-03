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SLOMILA KLJUČNU KOST

Slovenska predsjednica slomila ključnu kost u sudaru na putu iz Hrvatske. Otkrili uzrok nesreće

Piše Veronika Miloševski,
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Slovenska predsjednica slomila ključnu kost u sudaru na putu iz Hrvatske. Otkrili uzrok nesreće
Foto: BORUT ZIVULOVIC/REUTERS
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Predsjednica je u nesreći lakše ozlijeđena, a prema neslužbenim informacijama slomila je ključnu kost. Jedna od njezine dvije pratiteljice zadobila je teže ozljede

Slovenska policija objavila je nove detalje o prometnoj nesreći u kojoj je prošli petak sudjelovala predsjednica republike Nataša Pirc Musar dok se vraćala iz Hrvatske. Kao uzrok sudara navode ne držanje potrebnog sigurnosnog razmaka u službenoj koloni, piše N1 Slovenija.

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Prema policijskom izvješću, do nesreće je došlo kada se vozač Mercedesa V300 (52), u kojem je bila predsjednica, nije držao dovoljnog razmaka i prednjim dijelom vozila udario u stražnji dio Audija. Tim vozilom, koje je bilo dio službene pratnje, upravljao je vozač (34). Testovi na alkohol i droge za oba vozača bili su negativni.

Vozača koji je upravljao predsjedničinim automobilom sumnjiči se za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja. Policija je potvrdila da je o slučaju obavijestila nadležni odjel Specijaliziranog državnog odvjetništva te mu je ustupila svu dokumentaciju. Postupak se vodi prema članku 323. slovenskog Kaznenog zakona.

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Sudar se dogodio u petak nešto prije 17 sati u tunelu Kastelec na autocesti u smjeru Ljubljane. Predsjednica je u nesreći lakše ozlijeđena, a prema neslužbenim informacijama slomila je ključnu kost. Jedna od njezine dvije pratiteljice zadobila je teže ozljede. U vozilu su uz vozača bile još četiri osobe: predsjednica, zaštitar i dvije pratiteljice.

Ozlijeđene su prevezene u Opću bolnicu Izola, a iz Ureda predsjednice priopćeno je da je Pirc Musar već u subotu otpuštena na kućnu njegu. Ukupna materijalna šteta procijenjena je na oko 37.000 eura.

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