Slovenska turistkinja: Napali su me i pretukli zbog mačaka

Neznanci su pred kuću slovenskih državljana ostavljali hranu za mačke. Slovenka koja tvrdi da su je napali, navodi slovenski portal 24ur.com kaže da su mačke za sobom ostavljale izmet, a kad je ona sve počistila, na listu papira napisala je poruku onome tko ih hrani: Ako ih želite hraniti, hranite ih pred svojom kućom!

- Gospođa koja je hranila mačke na tu poruku reagirala je donoseći još mačje hrane. Kad sam to vidjela, uklonila sam mačju hranu. Nisam očekivala da ću zbog toga biti napadnuta. Žena me je fizički napala, a pomogao joj je i suprug. Njih dvoje su me brutalno pretukli - ispričala je slovenskim medijima turistkinja.

Zatim je pozvala policiju.

- Meni i članovima moje obitelji policajac je rekao da je nevjerojatno da smo uopće zvali policiju, jer su kazne u Hrvatskoj tako neznatne da neće imati nikakvog utjecaja na počinitelje -kazala je turistkinja.

'Tukli su me i vukli za kosu'

Cijelom događaju je, navodno, svjedočio i njezin desetogodišnji sin.

- Članovi moje obitelji gledali su što se događa, a onda su se zaključali u kuću i zvali policiju. Moj sin se uplašio jer je gledao kako mu tuku majku i želio je da odmah ići kući - ispričala je slovenskim medijima turistkinja iz Drage Bašćanske.

- Tukli su me i vukli za kosu. Boli me vrat i cijela kralježnica.

Troje sukobljenih pozvano je najprije u policijsku postaju, a potom i pred suca za prekršaje.

- Sudac me je prisiljavao da priznam da sam i sama odgovorna za incident. Ljudi koji su me pretukli tvrdili su da sam ih ja napala, a niža sam od oboje za dvadeset i trideset centimetara. Jasno da ih nisam ni pomislila napasti - rekla je slovenskim medijima turistkinja s Krka.

U izvješću policije o sukobu stoji sljedeće:

U ponedjeljak, 22. srpnja oko 20.50 sati u mjestu Draga Bašćanska na otoku Krku došlo je do narušavanja javnog reda i mira u kojem je sudjelovalo dvoje hrvatskih državljana u dobi od 55 i 57 godina i državljanka Slovenije u dobi od 43 godine, koja je u ovom događaju lakše ozlijeđena. Policija je nadležnom Općinskom sudu u Crikvenici, Stalna služba u Krku protiv svih sudionika podnijela optužni prijedlog sukladno članku 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (tuča, svađa i vika na javnom mjestu).