U Sloveniji su u protekla 24 sata potvrđene ukupno 4.542 zaraze koronavirusom, utvrđene sa 2.446 PCR testova i 91.353 brzih antigenskih testova, objavila je u četvrtak slovenska vlada koja priprema relaksacije mjera zbog sve povoljnije epidemiološke situacije.

Prema podacima nacionalnog Instituta za javno zdravlje (NIJZ), u zemlji je trenutno 104.310 aktivnih infekcija, što je za 12.127 slučajeva manje nego prethodni dan. 405 pacijenata je hospitalizirano zbog covida-19, od čega se 108 nalazi u jedinicama intenzivne njege. Njihov broj na običnim covid odjelima smanjen je za 14 pacijenata u odnosu na dan ranije, a na intenzivnim za dva pacijenta. U bolnicama je ukupno 890 pacijenata s covid-19, ako se onima koji su primljeni zbog infekcije pribroje i oni koji su hospitalizirani zbog drugih komorbiditeta, a imaju i covid-19, objavila je vlada.

Sedmodnevni prosjek potvrđenih slučajeva u jednom danu trenutno iznosi 5.581, što je 1.077 manje nego dan ranije, dok 14-dnevna incidencija na 100.000 stanovnika iznosi 4.944 ili 573 manje nego dan ranije. Prema vladinim podacima, jednom dozom cjepiva protiv covid-19 cijepljeno je 1.263.212 ljudi ili 60 posto stanovništva. 1.216.784, odnosno 58 posto stanovništva, cijepljeno je svim dozama. Sa još 15 preminulih među oboljelima u zadnja 24 sata broj ukupno umrlih od početka epidemije povećao se na 6.152. Među starijima od 18 godina 70 posto stanovništva cijepljeno je prvom dozom, a 68 posto svim dozama.

S prvom dozom cijepilo se 80 posto starijih od 50 godina, a sa svime cijepljeno je 78 posto. Prema podacima ministarstva zdravstva, dodatnu booster dozu do sada je primilo 619.815 osoba, objavilo je ministarstvo zdravstva u četvrtak. Slovenski premijer Janez Janša najavio je jučer da će idućih dana i tjedana u Sloveniji zbog epidemiološke situacije koja se popravlja doći do postupnog ublažavanja ili ukidanja do sada važećih protuepidemijskih mjera.

Očekuje se da će prve relaksacije vlada objaviti danas ili sutra. Prema prijedlogu vladine stručne skupine za covid-19, ukinulo bi se predočavanja covid potvrda za ulazak u banke, pošte, trgovine i urede državne uprave, gdje je rizik za zarazu zbog kratkotrajnog kontakta sa strankama mali, a jedan od koraka u "novu normalnost" bilo bi i postupno ukidanje testiranja, te blaže mjera za skijališta, javni prijevoz, dok bi se najveća protuepidemijska zaštita i dalje posvećivala u zdravstvu i ustanovama socijalne skrbi te domovima za starije, kao i ostalim mjestima gdje prebivaju ranjive društvene skupine.