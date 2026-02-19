Obavijesti

News

Komentari 15
OBJAVILI ŠTEVILKE

Slovenska vlada: Netočno je da je Hrvatska bogatija od nas

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Slovenska vlada: Netočno je da je Hrvatska bogatija od nas
Foto: Facebook

Tako su objavili da je prosječna neto plaća u Sloveniji 1626.80 eura, dok je u Hrvatskoj 1498 eura. Uz to, slovenski radnici mjesečno primaju i neoporezivu naknadu za prehranu od 160 eura

Admiral

Slovenski portal 24ur.com je prije dva tjedna objavio tekst u kojem je se navodi da se neto plaća u Hrvatskoj ozbiljno približava Slovencima, a da je Hrvatska po paritetu kupovne moći možda već i prestigla Sloveniju.

Tekst je izazvao buru reakcija, pa se čak oglasila i Slovenska vlada, objavom komparativne tablice. 

 -  U zadnje vrijeme postoje razne usporedbe Slovenije s Hrvatskom, čak i one netočne. Objavljujemo usporedbu obje zemlje na temelju službenih i najnovijih dostupnih podataka. Izvori SURS (Slovenija), DZS - Nacionalni statistički zavod (Hrvatska), Eurostat - objavili su iz Dežele.

Tako su objavili da je prosječna neto plaća u Sloveniji 1626.80 eura, dok je u Hrvatskoj 1498 eura. Uz to, slovenski radnici mjesečno primaju i neoporezivu naknadu za prehranu od 160 eura. U Hrvatskoj, ističu, takva zakonska obveza ne postoji, ali postoji mogućnost neoporezive isplate od 1200 eura godišnje.

Slična je situacija i s naknadom za prijevoz. U Sloveniji se ona pribraja neoporezivim primicima, dok u Hrvatskoj, pišu, to nije zakonska obveza, no može se neoporezivo isplatiti u visini cijene javnog prijevoza. 

ZABAVA ZA ODRASLE 'Tukaj? Pa ja ne morem verjet!' Swingerski party od 3000 eura podijelio Slovence: Evo što pišu
'Tukaj? Pa ja ne morem verjet!' Swingerski party od 3000 eura podijelio Slovence: Evo što pišu

Slovenska vlada navodi da regres u njihovoj zemlji iznosi 1277,72 eura, dok u Hrvatskoj nije zakonski obvezan, već se može isplatiti kao neoporezivi primitak do 700 eura godišnje, u što ulaze i bonusi te nagrade.

Kao još jednu prednost ističu rodiljnu naknadu u punom iznosu plaće, koja se u Sloveniji isplaćuje tijekom 12 mjeseci, dok je u Hrvatskoj to slučaj samo prvih šest mjeseci.

Inflacija u Sloveniji iznosi 2,6 posto, a u Hrvatskoj 3,8 posto. BDP-u po stanovniku prema paritetu kupovne moći u Sloveniji je na 90 posto prosjeka Europske unije, dok je u Hrvatskoj na 78 posto prosjeka EU.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 15
Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!
KOMENTIRAO I DEMOGRAFIJU

Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!

Upitan kako to da se Dabro nije ispričao, ministar je rekao da je suvišno bilo što više komentirati, dok je na pitanje je li koalicija stabilna ocijenio kako nema potrebe oko toga stvarati paniku
FOTO Detalji klopke u Areni: Upali u kafić, uhitili kamatare. Prijetnjama htjeli iznuditi novac
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

FOTO Detalji klopke u Areni: Upali u kafić, uhitili kamatare. Prijetnjama htjeli iznuditi novac

Uhićena su dvojica muškaraca zbog sumnje na pokušaj iznuđivanja
UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'
POLICIJA NA TERENU

UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'

Kako su nam javili čitatelji, kod mjesta užasa bila su tri policijska automobila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026