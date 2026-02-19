Slovenska vlada: Netočno je da je Hrvatska bogatija od nas

Slovenski portal 24ur.com je prije dva tjedna objavio tekst u kojem je se navodi da se neto plaća u Hrvatskoj ozbiljno približava Slovencima, a da je Hrvatska po paritetu kupovne moći možda već i prestigla Sloveniju.

Tekst je izazvao buru reakcija, pa se čak oglasila i Slovenska vlada, objavom komparativne tablice.

- U zadnje vrijeme postoje razne usporedbe Slovenije s Hrvatskom, čak i one netočne. Objavljujemo usporedbu obje zemlje na temelju službenih i najnovijih dostupnih podataka. Izvori SURS (Slovenija), DZS - Nacionalni statistički zavod (Hrvatska), Eurostat - objavili su iz Dežele.

Tako su objavili da je prosječna neto plaća u Sloveniji 1626.80 eura, dok je u Hrvatskoj 1498 eura. Uz to, slovenski radnici mjesečno primaju i neoporezivu naknadu za prehranu od 160 eura. U Hrvatskoj, ističu, takva zakonska obveza ne postoji, ali postoji mogućnost neoporezive isplate od 1200 eura godišnje.

Slična je situacija i s naknadom za prijevoz. U Sloveniji se ona pribraja neoporezivim primicima, dok u Hrvatskoj, pišu, to nije zakonska obveza, no može se neoporezivo isplatiti u visini cijene javnog prijevoza.

Slovenska vlada navodi da regres u njihovoj zemlji iznosi 1277,72 eura, dok u Hrvatskoj nije zakonski obvezan, već se može isplatiti kao neoporezivi primitak do 700 eura godišnje, u što ulaze i bonusi te nagrade.

Kao još jednu prednost ističu rodiljnu naknadu u punom iznosu plaće, koja se u Sloveniji isplaćuje tijekom 12 mjeseci, dok je u Hrvatskoj to slučaj samo prvih šest mjeseci.

Inflacija u Sloveniji iznosi 2,6 posto, a u Hrvatskoj 3,8 posto. BDP-u po stanovniku prema paritetu kupovne moći u Sloveniji je na 90 posto prosjeka Europske unije, dok je u Hrvatskoj na 78 posto prosjeka EU.