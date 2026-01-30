'Tukaj? Pa ja ne morem verjet!' Swingerski party od 3000 eura podijelio Slovence: Evo što pišu

"Dopustite nam da vas povedemo u novu dimenziju. Putujte natrag u vrijeme bogova Bakha, Venere i Kupida", stoji u pozivnici za petodnevni erotski event u Sloveniji koji je podigao veliku prašinu u tamošnjoj javnosti...

Događaj, koji parovima i samcima nudi vruću avanturu, zakazan je za ožujak ove godine u poznatom lječilištu Rimske terme. Sve je eskaliralo kad su društvene mreže preplavile eksplicitne snimke s ovog eventa prošle godine.

Toplice su potvrdile da će se događaj ponovno održati u ožujku ove godine. Riječ je o međunarodnom eventu, unatoč cijenama smještaja koje idu i do 3000 eura, sva mjesta su rasprodana.

Zbog promo videa, koji je u međuvremenu uklonjen, uključila se i tržišna inspekcija koja je za 24ur potvrdila da je zaprimila prijavu zbog nepristojnog oglašavanja. Pokrenuta je istraga...

- Nakon što smo primijetili da se sadržaji mogu izravno povezati s našim hotelom, pozvali smo organizatora da ih ukloni - poručili su iz termi.

Reakcije su dosta podijeljene.

"To je bolesno, i to u lječilištu", "Zašto je ovo dopušteno", "Ovakve stvari gurati u javnost? Sramota!", šokiran je dio Slovenaca, ali ima onih kojima event ne smeta...

"Odrasli ljudi rade što žele. A to smeta ovima koji neće biti tamo? Suludo", "Išao bi i ja, ali nemam love", "Nek se ljudi zabavljaju, ako je seks glavni problem"... Pišu drugi.

Uprava Rimskih termi ograđuje se od organizacije. Naglašavaju kako je i event prošle godine bio zatvorenog tipa u organizaciji vanjskog partnera. Nisu sudjelovali u promociji.

- Događaj je organiziran kao potpuno zatvorenog tipa, namijenjen isključivo punoljetnim sudionicima uz prethodnu rezervaciju putem organizatora. Tijekom događaja cijeli hotelski kompleks bio je zatvoren za javnost, osigurano je 24-satno osiguranje, a ulaz osobama koje nisu prisustvovale događaju bio je onemogućen. Događaj nije održan u okviru lječilišnih, medicinskih i rehabilitacijskih aktivnosti, ovi prostori su fizički i funkcionalno odvojeni i nisu bili predmet najma - poručuju iz lječilišta, piše 24.ur.

Oglasili su se i novim priopćenjem u četvrtak:

- U Rimskim termama ne činimo razliku među gostima na temelju bilo kakve osobne pripadnosti te da na svim događanjima dosljedno poštujemo zakonodavstvo, kao i higijenske i kvalitativne standarde. Naše poslovanje odvija se neometano - aktualna događanja ne utječu na naš rad, kvalitetu usluga niti vaše iskustvo kod nas. S veseljem primamo sve goste i brinemo o tome da se dobro osjećaju. Iskreno hvala svima na podršci i povjerenju.

Inače, Rimske terme izazvale su dosta interesa javnosti u Sloveniji kad su početkom 2025. odlučili postati prvi termalni kompleks u Sloveniji namijenjen isključivo starijima od 14 godina. Tu odluku su obrazložili sve većom potražnjom za mirnim okruženjem za opuštanje, piše Dnevnik.si.