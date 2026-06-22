Slovenski 'Indiana Jones' našao je novi izgubljen grada Maja: 'Hram su gradili kao piramidu'

Meskički arheolozi, predvođeni slovenskim stručnjakom Ivanom Šprajcom, otkrili su u meksičkoj saveznoj državi Campeche dosad nepoznati i netaknuti grad Maja nazvan Minanbé, koji je svoj vrhunac dosegnuo između 600. i 900. godine naše ere. Skriven duboko u džungli rezervata biosfere Calakmul na poluotoku Yucatan, drevni grad Minanbé više od tisuću godina ostao je sačuvan od pljačkaša.

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Naziv Minanbé potječe iz jezika Yucatec Maya i znači 'nema puta', što simbolično opisuje njegovu izoliranost. Do lokaliteta nije vodio nijedan stari šumski put, pa su istraživači mačetama probijali trasu kroz gustu džunglu.

Istraživanje su proveli uz pomoć LiDAR tehnologije, odnosno laserskog skeniranja iz zraka, koje je ispod šumskog pokrova otkrilo naselje površine oko 15 hektara. Naknadnim terenskim pregledom potvrđeno je postojanje urbanog središta s trgovima okruženim palačama i hramovima, terasama te složenim sustavom upravljanja vodama.

Posebnu pozornost privukao je piramidalni hram visok više od 13 metara. Prema riječima arheologa Vitanа Vujanovića, građevina pokazuje karakteristike arhitektonskog stila Río Bec, poznatog po fino obrađenom kamenu, strmim stubištima i dekorativnim elementima na pročelju.

Našli 14 stela i oltara

Jedan od najznačajnijih nalaza predstavlja skupina od 14 kamenih stela i oltara raspoređenih uz cestu koja povezuje središnji i sjeveroistočni dio grada. Nekoliko spomenika sadrži hijeroglifske natpise i ikonografske prikaze, što upućuje na važnu političku i religijsku ulogu Minanbéa u regionalnoj hijerarhiji tijekom kasnog klasičnog razdoblja Maya, navodi meksički Institut antropologije i povijesti.

Foto: INAH

Najzanimljivija među njima je Stela 1, na kojoj je prikazan prizor odrubljivanja glave. Na vrhu spomenika nalazi se kalendarski zapis s datumom 849. godine, što arheolozima pruža važan trag za datiranje čitavog kompleksa.

Istraživači su otkrili i druge spomenike s prikazima vladara u raskošnim pernatim pokrivalima za glavu te s bogatim nakitom. Jedan od hijeroglifskih tekstova vjerojatno potječe s kraja 7. stoljeća, što bi ga moglo učiniti najstarijim poznatim zapisom na tom području.

Zanimljivo je da su neki oltari i stele namjerno oštećeni ili premješteni, što upućuje na moguće političke ili ideološke promjene nakon napuštanja grada. Arheolozi pretpostavljaju da su kasnije skupine pristigle sa sjevera poluotoka Yucatan možda pokušale izmijeniti simboliku i poruke moći koje su ostavili nekadašnji vladari.

Foto: INAH

- Pronalazak netaknutog lokaliteta bez tragova pljačke bio je veliko iznenađenje - istaknuo je Šprajc. Dodao je kako Minanbé potvrđuje sliku regije kao gusto naseljenog i intenzivno obrađivanog područja koje je svoju gospodarsku snagu temeljilo na poljoprivredi i trgovini viškovima proizvoda.