Slovenski sud: Oduzete dionice Mercatora vraćaju se Agrokoru

Slovenska državna agencija zaplijenila je dionice Agrokoru zbog naplate prekršajne kazne. Kazna je ubrzo i smanjena s ogromnih 53,9 milijuna eura na tek milijun, a dionice će se vratiti

<p>Vrhovni sud Republike Slovenije donio je presudu temeljem koje dionice Mercatora, koje su odlukom Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK) privremeno oduzete krajem prošle godine, bez odlaganja moraju biti vraćene Agrokoru, priopćila je u srijedu Fortenova.</p><p>Državno odvjetništvo Republike Slovenije podnijelo je Vrhovnom sudu zahtjev za zaštitu zakonitosti u kojem je, u suštini, iznijelo tvrdnju da je slovenska AVK, oduzevši dionice Mercatora Agrokoru postupila nezakonito, stoji u priopćenju Fortenove. </p><p>Vrhovni sud je pravomoćnom presudom na koju nema mogućnosti žalbe takvu tvrdnju potvrdio te je odluku AVK promijenio i zaustavio postupak koji je AVK vodila protiv Agrokora, a u kojem su dionice Mercatora oduzete. Time je Vrhovni sud Agrokoru omogućio neometano raspolaganje dionicama, kaže se u priopćenju.</p><p>Podsjetimo, prva odluka AVK-a o zapljeni dionica radi osiguranja naplate prekršajne kazne izrečena je krajem prosinca prošle godine. To je blokiralo prijenos Mercatora na grupu Fortenova.</p><p>Slovenski Vrhovni sud sada je oduzimanje dionica proglasio nezakonitim te argumentirao da AVK nije imala zakonski temelj za izdavanje rješenja o oduzimanju dionica. Naime, peti stavak članka 201. slovenskog zakona o prekršajima propisuje da je odluku o oduzimanju imovine moguće donijeti ako se "strahuje da će se počinitelj tijekom prekršajnog postupka ili do izvršenja odluke sakriti ili otići u inozemstvo“. Vrhovni sud je utvrdio kako je konceptualno nemoguće da se pravna osoba „sakrije, ode u nepoznato ili u inozemstvo“ te da nije bilo materijalno-pravnog temelja za oduzimanje dionica Agrokoru, navode iz Fortenove. </p><p>Iz presude proizlazi i da je AVT donošenjem nezakonitog rješenja o oduzimanju potpuno krivo primijenila članak 201. slovenskog zakona o prekršajima, čiji se cilj i intencija odnosi isključivo na fizičke osobe za koje postoji mogućnost „sakrivanja ili odlaska u nepoznato“. Iz tih razloga, navodi Vrhovni sud, dionice Mercatora moraju bez ikakve daljnje odgode biti vraćene Agrokoru. </p><p>Ova presuda Vrhovnog suda omogućuje povrat imovine Agrokoru nešto više od mjesec dana nakon što je Okrajno sodišče u Ljubljani već preinačilo odluku AVK o visini sankcije te iznos od čak 53,9 milijuna eura umanjilo na milijun eura, uz obrazloženje kako neprijavljivanje koncentracije nije bilo rezultat „namjere zaobilaženja prijave koncentracije zbog mogućih štetnih učinaka na tržišno natjecanje“ nego je „rezultat nesavjesnog nehaja odgovorne osobe Ivice Todorića“, ističu iz Fortenove. </p><p>Zbog činjenice da sud nije uvažio sve argumente, Agrokor se na ovu odluku žalio Visokom sudu u Ljubljani te pravnim putem nastavlja pobijati argumentaciju koju je AVK koristila za utvrđenje navodne povrede propisa, napominju. </p><p>- Pozdravljamo presudu Vrhovnog suda koja pokazuje kako ključne institucije štiteći zakonitost ujedno unaprjeđuju investicijsku klimu u Sloveniji. Očekujemo da nam raspolaganje dionicama bude omogućeno u najkraćem roku te i dalje planiramo prijenos Mercatora na Fortenova grupu realizirati do kraja ove godine - rekao je Fabris Peruško, glavni izvršni direktor Fortenova grupe.</p><p>Peruško je podsjetio kako je što skoriji prijenos Mercatora na Fortenova grupu prije svega u izravnom interesu najvećeg slovenskog maloprodajnog lanca, njegovih dobavljača i ukupnog gospodarskog okruženja u Sloveniji. </p><p>- Mercator je kompanija koja zbog svog multiplikativnog efekta na ekonomiju predstavlja tvrtku od sistemske važnosti za slovensko gospodarstvo. Prijenosom s Agrokora, tvrtke koja je u stečaju, Mercator će se naći u vlasništvu stabilne i kapitalno snažne Fortenova grupe čiji je krajnji cilj od Mercatora učiniti snažnog regionalnog trgovca, orijentiranog na lokalne dobavljače - rekao je Peruško.</p><p>Dodao je da će u Mercatoru, koji će biti sastavni dio Fortenova grupe, cijelo slovensko gospodarstvo dobiti financijski jakog i stabilnog partnera i kupca svojih roba.</p><p>- Suradnja s lokalnim dobavljačima i održavanje i razvoj kraćih dobavnih lanaca je jedna od ključnih odrednica strategije razvoja regionalne maloprodaje u Fortenova grupi te predstavlja našu važnu konkurentsku prednost. Zato nakon prijenosa dionica Mercatora na Fortenova grupu, lokalni dobavljači mogu nastaviti računati na svoj položaj u Mercatoru - zaključio je Peruško.</p>