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KAOS U SUSJEDSTVU

Slovensko mjesto izgleda kao da je prošao tornado: 'Ovo je bilo strašno, trgalo je sve'

Piše 24sata,
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Slovensko mjesto izgleda kao da je prošao tornado: 'Ovo je bilo strašno, trgalo je sve'
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Foto: Borut Zivulovic/REUTERS

Razorni vjetar trgao je krovove, odnosio automobile, lomio i stabla, a oštetio je i lokalnu crkvu...

Koliko oluja mora biti snažna da vas podsjeti na onu otprije 40 godina? Slovenci su to u nedjelju iskusili na vlastitoj koži kada ih je oluja podsjetila na tu kobnu 1986. i dan kada je u Sloveniji službeno potvrđen tornado koji je ostavio 34 kilometara dug trag razaranja, piše Slovenske novice.

Jedno od nastradalih mjesta je Klanec pri Komendi. 

Aftermath of a storm in the village of Komenda
Foto: Borut Zivulovic/REUTERS

- Mogu reći, jer sam i sam stanovnik Klanca pri Komendi, da je Klanec, zajedno sa susjednim selima Nasovče, Breg i okolica, doživio, mogu zaista reći, gotovo tornado. Bilo je strašno... - rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i prehrane Janez Cigler Kralj.

Aftermath of a storm in the village of Komenda
Foto: Borut Zivulovic/REUTERS

Razorni vjetar trgao je krovove, odnosio automobile, lomio i stabla, a oštetio je i lokalnu crkvu.

Aftermath of a storm in the village of Komenda
Foto: Borut Zivulovic/REUTERS

- O tornadu govorimo samo kada takav lijevak dosegne tlo i putuje po zemljinoj površini, uzrokujući štetu - objasnio je meteorolog Brane Gregorčić.

Aftermath of a storm in the village of Komenda
Foto: Borut Zivulovic/REUTERS

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