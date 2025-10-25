Sanader je odslužio zatvorsku kaznu, a Todoriću je suđenje tek počelo. Ali manje su važni oni od obrasca slijepe poslušnosti koji traje i danas u većini društva
KOMENTIRA: IVAN PANDŽIĆ PLUS+
Slučaj Agrokor samo je primjer servilnosti u cijelom društvu
Čitanje članka: 1 min
Slučaj Agrokor, u kojem su se sada dodatno nagodila i tri financijska menadžera, dobro ilustrira i opće stanje u društvu i obrasce ponašanja. U društvu još većina voli “čvrstu ruku”, očinsku figuru koja će brinuti o njima, a protiv njega se ne bune dok god im je dobro - slušaju, malo grintaju i rade što im se kaže. Kad igri dođe kraj, jednostavno operu ruke od svega jer nisu oni znali ništa, samo su radili svoj posao.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku