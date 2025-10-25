Obavijesti

News

Komentari 0
KOMENTIRA: IVAN PANDŽIĆ PLUS+

Slučaj Agrokor samo je primjer servilnosti u cijelom društvu

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 1 min
Slučaj Agrokor samo je primjer servilnosti u cijelom društvu
Zagreb: Ivica Todorić dolazi na Optužno vijeće za veliki Agrokor | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Sanader je odslužio zatvorsku kaznu, a Todoriću je suđenje tek počelo. Ali manje su važni oni od obrasca slijepe poslušnosti koji traje i danas u većini društva

Slučaj Agrokor, u kojem su se sada dodatno nagodila i tri financijska menadžera, dobro ilustrira i opće stanje u društvu i obrasce ponašanja. U društvu još većina voli “čvrstu ruku”, očinsku figuru koja će brinuti o njima, a protiv njega se ne bune dok god im je dobro - slušaju, malo grintaju i rade što im se kaže. Kad igri dođe kraj, jednostavno operu ruke od svega jer nisu oni znali ništa, samo su radili svoj posao.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO UŽASA na ZG obilaznici!
KAMION PROBIO OGRADU

FOTO UŽASA na ZG obilaznici!

Teška nesreća između Jakuševca i Kosnice u petak prijepodne. Promet je prekinut prema Lipovcu, objavio je HAK.. Kako nam je rekao čitatelj koji je snimio fotografije, kamion je proletio kroz ogradu: 'Strašno, jedan auto je bio skroz razvaljen', rekao nam je čitatelj
Žestoka tuča pogodila Zagreb! Sve je bijelo! Pogledajte fotke
NEVJEROJATNO

Žestoka tuča pogodila Zagreb! Sve je bijelo! Pogledajte fotke

Žestoka tuča u petak je iza 13.30 sati pogodila zagrebačko područje i u samo nekoliko minuta zabijelila grad. - Odjednom se smračilo i počelo padati. Trajalo je par minuta - rekao nam je jedan čitatelj, a drugi je dodao da je prije samo dva sata na balkonu bio u kratkim rukavima
Tomašević zaprijetio: Ako se u Areni bude čuo 'ZDS', Thompson više neće nastupati u Zagrebu
ODBIO MU 2. KONCERT

Tomašević zaprijetio: Ako se u Areni bude čuo 'ZDS', Thompson više neće nastupati u Zagrebu

Tomašević je naglasio kako pjevač više neće moći nastupati u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu ako bude povika 'ZDS'. Naravno, privatne koncerte po klubovima mu zabraniti ne može.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025