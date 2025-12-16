Slučaj božićni bonovi u Zlataru: Povjerenstvo za sukob interesa pokrenulo je postupak...

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo je predmet o odluci Grada Zlatara o isplati božićnice umirovljenicima i socijalno ugroženima u obliku bonova koji se mogu iskoristiti isključivo u jednoj trgovini u gradu, u kojoj radi otac gradonačelnice Zlatara Jasenke Auguštan-Pentek (SDP). Gradonačelnica Auguštan-Pentek je donijela odluku o dodjeli jednokratne pomoći u iznosu od 50 eura umirovljenicima s mirovinom manjom od 500 eura te građanima slabijeg imovnog stanja, a božićnica se ne isplaćuje u novcu, već u obliku bona koji se može potrošiti isključivo u Trgocentru u Zlataru.

Grad pritom nije provodio postupak javne nabave, uz obrazloženje da se radi o socijalnoj mjeri koja ne podliježe natječaju.

Nakon što su mediji objavili informacije o toj odluci, Povjerenstvo je započelo s postupanjem.

Službenica za informiranje Povjerenstva Marijana Križančić potvrdila je za Hinu da je predmet otvoren te da slijedi prikupljanje dokumentacije i provjera svih okolnosti, nakon čega će Povjerenstvo donijeti odluku hoće li se formalno pokrenuti postupak. Napominje da otvaranje predmeta ne znači i pokretanje postupka, jer odluka o tome tek predstoji.

Gradonačelnica i saborska zastupnica SDP-a Auguštan-Pentek u izjavi za Hinu navela je da "pozdravlja odluku Povjerenstva da se slučaj provjeri kako bi se otklonila svaka sumnja".

Kaže da je odluka o dodjeli pomoći donesena kao socijalna mjera za one kojima je pomoć najpotrebnija te tvrdi kako je 'provedena u skladu s važećim propisima i uobičajenom praksom u mnogim jedinicama lokalne samouprave'.

„Smatram da u tom postupku nije bilo sukoba interesa", rekla je Auguštan Pentek.

Dodala je kako njen "otac nije vlasnik i nema udjele u navedenom regionalnom trgovačkom poduzeću", te da "ne radi na proviziju, nego kao umirovljenik radi četiri sata dnevno, u skladu sa zakonskim propisima.”