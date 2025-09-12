Slučaj Charlie Kirk: Ubijen je starom prerađenom lovačkom puškom. Taylor ostavio tragove

Mislim da ga s velikom sigurnošću imamo u pritvoru, rekao je američki predsjednik Donald Trump na pitanje ima li novosti o osumnjičeniku za ubojstvo najpoznatijeg američkog desničarskog aktivista Charlieja Kirka.

Američki predsjednik gostovao je u petak u emisiji 'Fox & Friends' na Fox Newsu. Trump je rekao da je čuo da je osumnjičenik u pritvoru "pet minuta prije nego što je ušao u studio".

- Sve se dobro završilo - rekao je Trump te pohvalio lokalne vlasti, navodeći da su odradile sjajan posao, prenosi BBC. Dodao je da ga je "netko vrlo blizak njemu predao", izjavio je Trump. Kasnije se otkrilo da se radi o Tyleru Robinsonu.

- I njegov otac se umiješao... i imamo osobu za koju mislimo da je tražimo. Odvezli su ga u policijsku upravu - rekao je Trump. No ubrzo je otkriveno kako se radi o 22-godišnjem Robinsonu. Navodno je sve priznao ocu.

Kirk je bio najbolja osoba i nije ovo zaslužio, rekao je Trump te istaknuo da se nada da će Kirkov ubojica dobiti smrtnu kaznu.

- Bio je briljantan dečko koji mi je pomogao s TikTokom. Nikada nisam vidio da se mladi ljudi okupe oko jedne osobe kao što su to činili oko Charlieja - rekao je. Trump kaže da nije htio gledati snimku pucnjave.

Koliko želi zaštititi Kirkovo naslijeđe, vidljivo je iz jučerašnjeg upozorenja svima u svijetu da paze što pišu o njemu. Naime, visoki dužnosnik State Departmenta izjavio je da će se poduzeti mjere protiv stranaca u Sjedinjenim Državama za koje se smatra da "hvale, racionaliziraju ili olako prikazuju" smrt Charlieja Kirka. Izjava dolazi u širem kontekstu agresivnog suzbijanja slobode govora i drugačijih mišljenja u SAD-u pod drugom Trumpovom administracijom, posebno kada su u pitanju prosvjedi na sveučilištima potaknuti izraelskim ratom u Gazi, piše Guardian.

U objavi na X-u u četvrtak ujutro, zamjenik državnog tajnika Christopher Landau napisao je da "stranci koji veličaju nasilje i mržnju nisu dobrodošli posjetitelji naše zemlje" te je rekao da je naložio konzularnim službenicima da "poduzmu odgovarajuće mjere" protiv onih za koje se smatra da "hvale, racionaliziraju ili omalovažavaju" Kirkovu smrt.

Podsjetimo, lov na ubojicu trajao je tri dana. FBI ponudio je nagradu od 100.000 dolara za informacije koje bi dovele do identifikacije i uhićenja odgovorne osobe.

Istražitelji su uspjeli rekonstruirati kretanje napadača. Osumnjičenik je na kampus stigao u 11:52, popeo se stepenicama na krov zgrade s koje je u 12:20 ispalio smrtonosni hitac. Nakon pucnjave, pretrčao je na drugu stranu zgrade, skočio s krova i pobjegao u obližnje naselje. Tijekom bijega ostavio je tragove, uključujući otiske obuće i dlana. Guverner Utaha, Spencer Cox, izjavio je da su vlasti primile više od 7000 dojava, što je najveći broj dojava od istrage bombaškog napada na Bostonskom maratonu 2013.

Oružje ubojice, pušku čiju su fotografiju američke službe objavile na društvenim mrežama, analizirao je hrvatski stručnjak za oružje s više desetljeća iskustva.

- Puška, koja se pojavila na policijskim fotografijama i kažu kako je oružje kojim je ubijen Kirk, izgleda kao stara vojna puška Mauser 98k. Promjenjen joj je kalibar iz 7,9 mm u.30-06 kako bi netko dobio klasičnu pušku za lov. Ovakvo što se uopće ni ne spominje u tematici snajperizma. No, možeš imati i najjeftiniju pušku i gađati metu udaljenu 600 metara - ispričao nam je stručnjak. Iako je analizirao oružje, napravio je to anonimno zbog političkih konotacija koje se neminovno vežu za ovo ubojstvo koje je duboko potreslo SAD.

Stručnjak nam navodi kako je na prvu vidljivo kako se ne radi o oružju koje bi koristio profesionalni ubojica, pogotovo u tom kalibru.

- Po fotografiji bi mogao reći čak i da baš nije održavana. Po njenom stanju rekao bih da ju je netko držao u štali. Netko tko drži do oružja ne bi je imao u tom stanju - kaže nam stručnjak.

Što se njezine učestalosti na američkom tržištu tiče, kaže nam kako je ondje jako dostupna. Kao i na europskom i drugim tržištima.

- Nakon kalašnjikova, radi se o najproizvođenijoj puški na svijetu. Univerzalna je za sve. Ako bi je uspoređivali s automobilima, ova bi bila Volkswagenov Golf. Netko je na nju stavio jeftinu optiku, rekao bih srednje klase - kaže stručnjak.

Prema prvim informacijama, ubojica je na Kirka pucao s daljine od oko 130 metara. Ležao je na krovu obližnje zgrade s koje se dobro vidjela natkrivena pozornica na kojoj je sjedio i držao predavanje. Što se preciznosti na toj udaljenosti tiče, analitičar kaže kako je takvo što izvedivo, pa čak i amaterima.

- Prosječni čovjek, s minimalnim iskustvom i nekoliko posjeta streljani, može na daljini od 150 metara pogoditi opseg glave. Profesionalci u Hrvatskoj takvo što klasično gađaju na daljinu od 500 do 600 metara - kaže on.

Ovo ubojstvo otvorilo je novu razinu straha među američkim političarima, iako je Kirk bio civil bez standardnih političkih zaduženja. Mike Johnson, predsjednik Zastupničkog doma SAD-a požalio se kako bi svi političari trebali biti sigurniji.

- Vrlo temeljito pregledavamo postojeće opcije i kako bismo ih možda trebali poboljšati kako bismo osigurali sigurnost članova. To je velika briga svih njih i njihovih supružnika kod kuće, njihovih obitelji i svega. Dakle, s tim su povezani i troškovi - rekao je.

No zasad je nemoguće svakom zastupniku jamčiti sigurnost kakvu imaju visoki članovi Kongresa. Čak bi i mali timovi za svakog člana Kongresa koštali milijarde dolara. A preseljenje političkih događaja unutra i uvođenje sigurnosti u stilu zračnih luka za sve javne sastanke ne bi bilo rješenje.

Druga najčešća puška na svijetu

Prema objavljenim snimkama, ubojica je koristio prerađenu pušku Mauser 98k. Ona, umjesto metaka kalibra 7,9 mm ispaljuje one.30-60. Prema tržištu oružja, radi se o drugoj najčešćoj puški na svijetu nakon ruskog kalašnjikova. Stručnjak je za 24sata rekao kako se radi o neodržavanom oružju s jeftinom optikom, no svejedno je ubojito.