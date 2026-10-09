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OČAJ LJUDI U BORONGAJU PLUS+

Slučaj Crkvenih zabilježbi na stanove u Zagrebu! Odvjetnica Kaptola: 'Nećemo ih maknuti'

Piše Ivan Pandžić,
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Slučaj Crkvenih zabilježbi na stanove u Zagrebu! Odvjetnica Kaptola: 'Nećemo ih maknuti'
Foto: Igor Šoban/Josip Mikačić/Pixsell
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Stanari novog naselja u Borongaju nadali su se da će uskoro biti riješen njihov problem s Crkvenim zabilježbama na njihove stanove. Međutim, od toga izgleda ništa. Kaptol prebacuje odgovornost na investitora

Vlasnici stanova na zagrebačkom Borongaju očito će se još načekati da Crkva makne zabilježbu s njihove skupo plaćene imovine. Barem tako proizlazi iz odgovora koji nam je poslala odvjetnica Zvjezdana Znidarčić-Begović, koja zastupa Prvostolni kaptol zagrebački. Prošli tjedan objavili smo da je Grad Zagreb napokon donio rješenje kojim je Kaptolu odbio povrat zemljišta na kojem su stanovi u naturi, ali je zaključio da Crkva ima pravo na novčanu naknadu koju isplaćuje država za oduzeto zemljište.

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Komentari 32
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