Još je zabrinjavajuće što postoje indicije da problem nije nastao samo u trenutku smrti, već i ranije jer je tijekom zaprimanja pacijent liječen pod tuđim zdravstvenim kartonom.
KOMENTIRA MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK
Slučaj iz Virovitice je alarm, hitno treba postrožiti kontrole
Slučaj iz Virovitice, u kojem je živ čovjek greškom proglašen mrtvim, nije tek bizarna situacija koja će poslužiti za kratkotrajno zgražanje javnosti i brzinske istrage. Riječ je o puno ozbiljnijem problemu u sustavu koji prečesto ovisi o površnoj provjeri podataka i ljudskoj improvizaciji, čak i ondje gdje bi pogreška morala biti gotovo nemoguća.
