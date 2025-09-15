Obavijesti

News

NESTALA 2007. GODINE

Slučaj Maddie McCann: Glavni osumnjičeni Brückner odbija pričati s britanskom policijom

Piše HINA,
Foto: Pixsell/DPA/Screenshot/YouTube

Njemački osumnjičenik odbio je zahtjev britanske policije za intervju. Policajci će nastaviti provoditi sve održive linije istrage, navodi se u priopćenju

Britanska policija koja istražuje nestanak Madeleine McCann, trogodišnje britanske djevojčice koja je nestala iz portugalske regije Algarve 2007. godine, izjavila je da je 49-godišnji Nijemac i dalje glavni osumnjičenik u njihovoj istrazi. Nijemac Christian Brueckner živio je u Algarveu u vrijeme kada je McCann nestala, a ovog mjeseca trebao bi biti pušten iz zatvora u Njemačkoj. Britanska i njemačka policija prvi put su ga imenovale kao osumnjičenika 2020. godine. 

"Svjesni smo predstojećeg puštanja iz zatvora 49-godišnjeg Nijemca koji je bio glavni osumnjičenik u njemačkoj saveznoj istrazi o nestanku Madeleine. Možemo potvrditi da je on i dalje osumnjičenik u istrazi Metropolitanske policije", rekao je u ponedjeljak Mark Cranwell, viši istražitelj britanske Metropolitanske policije.

McCann je nestala 3. svibnja 2007. dok je bila na odmoru s obitelji u gradu Praia da Luz u Algarveu, što je izazvalo intenzivnu potragu i privuklo pozornost svjetskih medija. Djevojčica nikada nije pronađena.

Njemački osumnjičenik odbio je zahtjev britanske policije za intervju. Policajci će nastaviti provoditi sve održive linije istrage, navodi se u priopćenju.

"Ne možemo otkriti daljnje informacije dok je istraga u tijeku. Sva pitanja o uvjetima njegovog puštanja na slobodu treba uputiti njemačkim vlastima", dodaje se u izjavi.

Njemačka policija je u lipnju 2020. izjavila da pretpostavlja da je McCann mrtva i da je Brueckner odgovoran za njenu smrt. Brueckner je porekao bilo kakvu umiješanost i nije optužen ni za kakav zločin vezan uz slučaj.

Osuđeni zlostavljač djece i diler droge nalazi se iza rešetaka zbog silovanja 72-godišnje žene u istom području Algarvea.

Uoči očekivanog puštanja na slobodu, portugalska i njemačka policija provele su četiri dana u lipnju tražeći dokaze vezane uz nestanak McCann u Algarveu.

