'Problem je što još nisu našli oružje, otisci ne znače puno...'

Tužiteljstvo vjeruje da konačno ima jake dokaze protiv Smiljane Srnec u slučaju ubojstva njezine sestre Jasmine Dominić.

U škrinji su pronašli puno Smiljaninih otisaka.

- Vjerujem da će to biti dovoljno da se podigne optužnica, no skeptičan sam hoće li zbog toga doći i do presude - rekao nam je iskusni odvjetnik specijaliziran za kazneno pravo.

Mnogo toga će ovisiti o tome gdje su ti otisci pronađeni.

- Ako su nađeni na škrinji, pa čak i unutra, onda to i nije toliko važno, no ako su nađeni na žrtvi, to svakako mijenja puno toga - kaže nam odvjetnik.

Za istražitelje je veliki problem što nije pronađeno oružje, što se Smiljana brani šutnjom, a članovi obitelji također neće svjedočiti jer su se pozvali na zakonsku blagodat da ne svjedoče protiv člana obitelji.

Pronađeni otisci u škrinji u kojoj je 19 godina bilo tijelo Jasmine Dominić navodno su dovoljno dobri da povežu osumnjičenu s ubojstvom.

Osim Smiljaninih otiska, na jednoj vrećici u škrinji su i otisci drugih ukućana.

- Čak i da su otisci pronađeni na tijelu žrtve ne mora značiti otežavajuću okolnost za osumnjičenu. Njih dvije su sestre i imale su komunikaciju između sebe - rekao nam je drugi odvjetnik, također stručnjak za kazneno pravo.

Prošlu srijedu Smiljani je produljen pritvor te tužiteljstvo za manje od mjesec dana mora ili podignuti optužnicu ili Smiljanu pustiti na slobodu.

Dva različita mišljenja odvjetnika dovoljno jasno upućuju na kompleksnost slučaja koji je potresao Hrvatsku kad je prije tri mjeseca u Palovcu, u Međimurju, u zamrzivaču nađeno tijelo Jasmine Dominić.