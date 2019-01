Slučaj Tolušić: Svi ministri vole nositi špic-papak, to je u modi!

Da je ministar Tolušić jednom, ali samo jednom, obuo cipele zaobljene na vrhu, teško bi iz ove afere izašao neozlijeđen. Ali on se fanatično držao cipela zapiljenog vrha, tzv. špičoka. I to ga je spasilo.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1203678 / GREBALI MU AUTO: TOLUŠIĆA ĆE NAKON AFERE 'FOTOMONTAŽA' NAVODNO ČUVATI POLICIJA]

Nikad ni jedna cipela nije tako spasila jednu karijeru! No pažljivija modna analiza vodi nas prema šokantnom zaključku - svi ministri u Vladi, pa i sam premijer, opsjednuti su špicom. Ni jedan među njima ne preferira cipele sa zaobljenim vrhom. Do sad smo znali da je to moderno, ali od utorka znamo i da je to mudro.

To je, naravno, još jedan dokaz o jedinstvu Vlade i vladajuće stranke. Cipele, inače, nisu politički neutralne. Tomislav Karamarko nakon jedne stranačke klauzure zabranio je nošenje štikli. Prvog sljedećeg jutra Martina Dalić u Sabor je došla - u štiklama!

Mozgalica za SOA-u: Spoji ministra s njegovim cipelama (fotografija 1)

Drugog je jutra, međutim, dobila cipelu. Milan Bandić je svojedobno po Viru naganjao janjce u špic papak cipelama. Dobar analitičar već je tad mogao vidjeti da Bandić puca na vladu, jer u nju možete ući bez mozga, ali ne i bez špic cipela.

Cipele kakve su na montiranom Tolušiću su zaobljene s gumenim đonom te, kako kaže modni kritičar Borut Mihalić, više “casual”.

- Takve cipele bi nosio neki ‘dandy’, frajer, ali naši ministri odijevaju se tradicionalo. Oni nose klasične poslovne cipele s izduženijim vrhom. Takve oxfordice ili Derby cipele su u modi još od 19. stoljeća. Zdravko Marić nosi najmodernije. Naši ministri su u trendu i donekle prate modu, no ništa više od toga - ističe Mihalić. Istog mišljenja je i stilist Neven Ciganović.

Mozgalica za SOA-u: Spoji ministra s njegovim cipelama (fotografija 2)

- Skoro svi nose klasične oxfordice na vezanje, no svi se radije odlučuju za špic papak stil nego za patkasti vrh. Osim što takve cipele djeluju elegantno, vrlo su praktične i kad nekom imate potrebu puknuti nogu u guzu... Uz njih je jednostavnije i neprimjetno ‘trknuti’ kolegu do sebe kako bi bez riječi prokomentirali što sugovornik trabunja. Ako bismo po cipelama sudili našim ministrima, čak bismo i pomislili da možda znaju što rade - smatra Ciganović.

Foto: Nacional

Sporna fotomontaža u srijedu je zaokupila i zastupnike HDZ-a Josipa Đakića te Miru Kovača. Snimljeni su kako u Saboru pomno proučavaju fotomontažu. Đakić nije htio otkriti što su uočili na montiranim fotografijama.

Foto: Damjan Tadic / CROPIX

- Dok traje službena istraga, ne mogu ništa komentirati - kazao nam je Đakić.

Zastupnik Kovač nije odgovarao na pozive.